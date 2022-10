4H Portimão, ELMS, Miguel Cristóvão: “encaro esta prova como uma preparação para o próximo ano” | AutoSport

Miguel Cristóvão vai continuar a sua preparação da época de 2023 no Autódromo Internacional do Algarve na derradeira etapa do European Le Mans Series. O piloto português estreou-se nesta competição nas 4 Horas de Spa-Francorchamps há algumas semanas, tendo mostrado competitividade aos comandos de um Ligier JS P3 da Eurointernational, apesar de não competir com um carro desta categoria há quase um ano.

Com o intuito de realizar um programa completo de LMP3 na próxima temporada num campeonato de elevado nível competitivo, Miguel Cristóvão, encara as 4 Horas de Portimão como uma preparação para 2022, mas assume que correr em Portugal é sempre um prazer. “Quando estamos envolvidos num campeonato internacional e defendemos o nosso país frente aos adeptos portugueses é sempre especial, dado que sentimos um apoio grande de todos. Será fantástico voltar a estar presente neste evento no Algarve e vou dar o máximo, como sempre. No entanto, encaro esta prova como uma preparação para o próximo ano, de modo a estar pronto para uma época que espero vir a ser muito interessante”, apontou Miguel Cristóvão.

Apesar da abordagem que assume para a prova portuguesa das European Le Mans Series – a segunda competição mas importante do Automobile Club de l’Ouest, depois do FIA WEC – o piloto de Lisboa garante que vai dar o seu melhor ao lado do seu colega de equipa, Xavier Lloveras, com o intuito de poder alcançar um resultado importante. “Este pelotão de LMP3 é, talvez, o mais forte do mundo e sabemos bem das dificuldades que teremos de enfrentar. No entanto, creio que, se tudo correr bem com o carro, eu e o Xavier poderemos ter uma boa classificação de modo a agradecer o apoio ao público português. Vamos trabalhar e dar o máximo ao longo de todo o fim-de-semana”, concluiu Miguel Cristóvão.

O programa oficial das 4 Horas de Portimão tem o seu início na sexta-feira com a primeira sessão de treinos-livres e o teste para os pilotos Bronze. No sábado disputa-se a qualificação, às 17h55, e a corrida no domingo, às 14h00, podendo toda a acção ser seguida através do website das European Le Mans Series.