4H Portimão, ELMS: Henrique Chaves recuperou até 2º mas azar acabou por bater à porta | AutoSport

Henrique Chaves voltou a demonstrar todas as suas capacidades aos comandos do Aston Martin Vantage AMR nas 4 Horas de Portimão do European Le Mans Series. O piloto português levou o carro britânico até ao segundo posto, mas no final, já com John Hartshorne aos comandos do carro foi tocado por Guilherme Oliveira com problemas no Ligier e teve de abandonar, muito perto de concluída a corrida.

Henrique Chaves voltou a ter uma prestação impressionante no European Le Mans Series, em condições muito difíceis, mas a sorte não esteve do seu lado, acabando fora de pista nas 4 Horas de Portimão, depois de ter estado em segundo.

Num dia em que era preciso que tudo corresse bem ao jovem de Torres Vedras, foram diversas as contrariedades que os homens do Aston Martin Vantage AMR número noventa e cinco tiveram de enfrentar, acabando por sucumbir a um toque de um adversário, que terminou com John Hartshorne nas barreiras.

A prova de quatro horas foi disputada com condições climatéricas instáveis, o que originou momentos em que a pista estava húmida e outros em que estava seca, havendo sempre uma incerteza latente quanto ao pneu mais correcto a colocar nos carros.

Assim que Henrique Chaves entrou no carro da TF Sport imediatamente começou a galgar lugares, tendo subido de oitavo até segundo. Contudo, numa das situações em que chuva se intensificou, a equipa inglesa resolveu montar intermédios, o que acabou por não ser uma decisão acertada.

Porém, o pior estaria para vir já perto do fim, quando John Hartshorne foi abalroado, acabando por se ver obrigado abandonar. Era um final de prova inglório, depois de ter parecido possível conquistar um lugar no pódio. “Hoje não era o nosso dia! Andámos depressa e, a dada altura, estava em segundo, parecendo possível cruzar a linha de meta entre os três primeiros. Mas depois tudo começou a correr mal. Montaram-me os pneus incorrectos e isso impediu que ganhasse tempo, deixando o John muito exposto aos carros que vinham atrás. Depois acabou por have aquele azar, que terminou com a nossa corrida. Foi complicado”, afirmou Henrique Chaves que tem ainda como colega de Jonny Adam.

O português mostrou-se desapontado com o desfecho da prova de hoje, dado que gostaria de ter garantido um bom resultado frente aos fãs do nosso país, mas prefere focar-se já no futuro. “Estivemos bem, andámos depressa, mas montar pneus intermédios foi um erro. O John foi apanhado num incidente sem ter culpa nenhuma e abandonámos. Vamos analisar como podemos melhorar para da próxima vez podermos estar ainda mais fortes. Agora o mais importante é focarmo-nos na última prova do Campeonato do Mundo de Endurance”, concluiu Henrique Chaves.

O piloto de Torres Vedras terminou a temporada das European Le Mans Series, mas tem ainda a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de Endurance, que se realiza no Bahrein a 12 de Novembro.