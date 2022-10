4H Portimão, ELMS, Henrique Chaves: “lutar por um pódio ou até pela vitória” | AutoSport

Henrique Chaves não esteve aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport, tendo sido responsabilidade do seu companheiro de equipa John Hartshorne os comandos do carro britânico na sessão. Assim, o Aston Martin Vantage AMR de Henrique Chaves arrancará para a corrida de amanhã, as 4 Horas de Portimão, da décima posição, estando o português determinado em conquistar um bom resultado na etapa lusa do European Le Mans Series.

O jovem de Torres Vedras chegava ao Autódromo Internacional do Algarve com a vontade de oferecer um bom resultado aos adeptos portugueses, depois de não competir em solo nacional desde 2018, também no traçado algarvio.

Desde os treinos-livres que Henrique Chaves tem vindo a trabalhar com o Jonny Adam e John Hartshorne para colocar o carro número noventa e cinco da TF Sport o mais eficaz possível, o que tem vindo a ser conseguido.

Na qualificação, que tem de ser disputada pelo piloto categorizado como Bronze, coube a John Hartshorne levar o Aston Martin para a pista, tendo evidenciado uma progressão positiva, assegurando o décimo lugar da grelha de partida dos GTE.

Henrique Chaves mostrou-se agradado com a evolução do seu colega de equipa. “Este é um circuito complicado, com muitas curvas cegas e, algumas delas, de alta velocidade. Para além disso, é muito exigente para o físico, dado que estamos sempre a curvar, a travar ou a acelerar, há muito pouco tempo para descansar. O John tem vindo a melhorar consistentemente e está a chegar a um nível que pode ser muito competitivo amanhã”, sublinhou o português.

A prova de quatro horas promete ser exigente e muito competitiva, podendo a componente estratégica ser determinante para um bom resultado. Ainda assim, o jovem de Torres Vedras está confiante de que poderá obter uma boa classificação frente ao público português. “A prova será longe e será muito importante gerir bem o tráfego, dado que com tantas curvas cegas, pode-se perder muito tempo ou até estar envolvido num incidente. Vamos trabalhar para evitarmos todas as contrariedades e para aproveitarmos as oportunidades estratégicas para nos colarmos numa situação em que possamos lutar por um pódio ou até pela vitória. Vamos dar o máximo como sempre”, concluiu Henrique Chaves.

A corrida de amanhã, que fechará a temporada do European Le Mans Series, terá o seu início às 13h00 e poderá ser seguida no website da competição e na Sport TV.