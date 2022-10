4H Portimão, ELMS, Henrique Chaves: “foco é terminar a temporada com uma vitória” | AutoSport

A época do European Le Mans Series termina com as 4 Horas de Portimão e Henrique Chaves está determinado em oferecer um bom resultado ao público que se deslocará até ao Autódromo Internacional do Algarve.

O português tem vindo a realizar uma excelente época na sua estreia na categoria, aos comandos de um Aston Martin Vantage GTE da TF Sport que divide com Jonny Adam e John Hartshorne, tendo já subido ao pódio.

No próximo fim-de-semana, Henrique Chaves fecha a época em Portugal, voltando a competir no nosso país pela primeira vez desde 2018. “É fantástico pode voltar a correr cá, depois de um interregno tão grande. É bom sentir o apoio dos adeptos e vamos ter muitos convidados, o que torna este evento muito especial. Gosto muito deste circuito, é um dos meus favoritos, e vamos tentar jogar com tudo isto a nosso favor“, começou por dizer o jovem de Torres Vedras.

Como é habitual no European Le Mans Series, a oposição será forte e aguerrida, mas Henrique Chaves considera que, aproveitando todas as oportunidades, será possível chegar ao pódio e animar o público português. “Este circuito é muito complicado para as provas de endurance, com as curvas de alta e cegas, tornando difícil as dobragens. Vamos tentar antecipar todas estas situações e ganhar vantagem. Estou seguro de que o John está ainda mais determinado em fazer uma excelente prova em Portimão e, como é normal, eu e Jonny vamos dar o máximo. O nosso foco é terminar a temporada com uma vitória e para isso é preciso trabalhar bastante e é isso que vamos fazer desde o primeiro momento que entremos em pista“, sublinhou confiante o português.

O programa oficial das 4 Horas de Portimão tem o seu início na sexta-feira com a primeira sessão de treinos-livres e o teste para os pilotos Bronze. No sábado disputa-se a qualificação, às 17h35, e a corrida no domingo, às 14h00, podendo toda a ação ser seguida através do website do European Le Mans Series.