4H Portimão, ELMS: Drama para Guilherme Oliveira muito perto do fim da corrida | AutoSport

O Ligier #13 da Inter Europol Competition está fora de prova e ficou sem qualquer hipótese de Guilherme Oliveira, Charles Crews e Nico Pino poderem vencer o título de pilotos em LMP3. A menos de 20 minutos para o final da corrida e quando seguia numa posição em que ainda somavam os pontos necessários para bater a tripulação do #17 da Cool Racing.

Depois de um toque entre o Ligier da equipa polaca e o Oreca LMP2 #31 da da TDS Racing X Vaillante, o carro ficou com alguns danos que a equipa preferiu não reparar, visto o tempo que iriam necessitar para resolverem o problema quando faltava cerca de uma hora para o final da corrida. Certo é que o carro perdeu performance e quando o piloto luso saltou para os comandos do Ligier, não conseguiu extrair o máximo do carro.

A equipa decidiu, com menos de 20 minutos e quando Oliveira seguia na quarta posição, parar e montar dois pneus novos, perdendo posições e ficando matematicamente arredados das contas do título, visto que o Ligier #17 da Cool Racing liderava o pelotão dos LMP3. Após a saída da via das boxes, o jovem piloto tentou curvar à direita, mas o carro seguiu em frente, levando a sair ligeiramente de pista. O maior problema foi quando tentou regressar à pista embateu no Aston Martin #95, de Henrique Chaves e que naquele momento era pilotado por John Hartshorne. O Ligier ficou bastante danificado e parado na gravilha com a desilusão para todos na Inter Europol Competition.