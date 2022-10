4H Portimão, ELMS, 1ª hora: Carro de Guilherme Oliveira líder entre os LMP3 | AutoSport

As 4 Horas de Portimão, última prova da época do European Le Mans Series, arrancou com chuva e o piso molhado a dificultar a vida dos pilotos com pneus slicks ainda na volta de aquecimento. Foram vários os piões nessa volta, obrigando a direção de corrida a deixar o Safety Car em pista para uma segunda volta de formação. Ao final da primeira hora de corrida, a Inter Europol Competition lidera à geral, com o Oreca #42 com Pietro Fittipaldi aos comandos, e nos LMP3, com o companheiro de equipa de Guilherme Oliveira, Charles Crews, ao volante do Ligier JS P320 – Nissan #13. Entre os LMGTE, é o Ferrari F488 GTE EVO #83 de Sarah Bovy que está na frente do pelotão, mas não pararam na box durante o primeiro período de Full Course Yellow da corrida, depois de ter perdido a liderança logo nas primeiras voltas.

Entre os LMP2, o polesitter Oreca 07 – Gibson #34 da Racing Team Turkey, com Salih Yoluc aos comandos foi um dos carros a fazer pião na primeira volta de formação. Apesar disso, o piloto turco começou na liderança do pelotão, mas cedo foi ‘engolido’ pelos adversários. Passou o Oreca 07 – Gibson #9 da Prema Racing com Juan Manuel Correa ao volante para a frente da classificação até aos final dos primeiros 20 minutos de prova, quando Pietro Fittipaldi no carro #43 da Inter Europol Competition, vindo do sétimo posto da grelha de partida, conseguiu a ultrapassagem para passar a líder dos LMP2.

Depois do FCY e antes de terminar a primeira hora de corrida, o Oreca #31 da TDS X Vaillante com Tijmen Van der Helm aos comandos, passou para o segundo posto, caindo o #9 para o terceiro posto.

O Oreca #19 da Algarve Pro Racing ocupa o quarto posto, enquanto o #43 da equipa algarvia teve danos nas voltas iniciais e esteve parado durante algum tempo na garagem.

Entre os LMP3, na categoria onde Guilherme Oliveira pode conquistar o título europeu, o seu companheiro de equipa Charles Crews demorou cerca de 10 minutos para ultrapassar o polesitter da classe, o Ligier JS P320 – Nissan #17 da Cool Racing, com Maurice Smith ao volante, e passar a liderar o pelotão desta categoria. Mesmo com a condição da prova em FCY e as paragens, Crews mantém-se o líder.

Miguel Cristóvão, no Ligier JS P320 – Nissan #10 da Eurointernational, teve de cumprir uma penalização por ultrapassar antes da linha de controlo na partida da corrida, tendo sido substituído por Xavier Lloveras, que ocupa o sétimo posto entre os LMP3.

Nos LMGTE, Sarah Bovy no Ferrari #83 perdeu duas posições no arranque da corrida, passando o #32 da Rinaldi Racing com Diego Alessi para a liderança dos carros de GT, com o Aston Martin Vantage AMR #69 da Oman Racing with TF Sport com Ahmad Al Harthy no segundo posto. Bovy tentou pressionar Al Harthy durante a primeira meia hora de corrida e quando surgiu o período de FCY, a piloto da Iron Lynx não parou nas boxes, ao contrário dos seus adversários, e retomou a liderança, sendo seguida pelo #69 e o #32 a fechar o top 3.

O Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport, carro de Henrique Chaves, ocupa o sétimo posto entre os GTE.

