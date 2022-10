4H Portimão, 3ª hora: Equipa de Oliveira segue na vice-liderança em LMP3 e Chaves em posição de pódio | AutoSport

Desde o final da primeira hora da corrida das 4 Horas de Portimão do ELMS, as condições no Autódromo Internacional do Algarve alteram-se e complicaram a prova de alguns dos concorrentes.

O Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition perdeu a liderança entre os LMP3 à entrada para a última hora da corrida, ainda sem Guilherme Oliveira ter estado aos comandos do carro, mas continuam numa boa posição para vencer o campeonato. Nos GTE, Henrique Chaves esteve ao volante do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport durante o período em que voltou a chover e conseguiu subir ao segundo posto da classe.

À geral, em LMP2, a classificação sofreu várias alterações. O Oreca #43 baixou várias posições depois de Pietro Fittipaldi deixar os comandos do carro e entregar o volante a David Heinemeier Hansson. O piloto sentiu muitas dificuldades e perdeu a posição para o #31 da TDS X Vaillante com Mathias Beche, que passou para a liderança da corrida e depois de um novo período de Full Course Yellow, o #9 da Prema, com Ferdinand Habsburg ao volante, ultrapassou-o pelo segundo posto.

Com o desenrolar da corrida, o #9 subiu à liderança, enquanto o #31, muito perto das 3 horas de prova, ficou preso na gravilha devido a um toque com o #13 e perdeu várias posições. É agora o #65 de Job Van Uitert que segue atrás de Louis Deletraz no #9.

Em LMP3, a corrida estava a correr de feição para a equipa de Guilherme Oliveira no #13, até que a 15 minutos do final da terceiro hora, Nico Pino tocou no LMP2 #31 e dirigiu-se à box sem a equipa estar preparada para reparar os danos. Teve de voltar à pista, mas já tinha perdido a posição para o Ligier #17 da Cool Racing com Malthe Jakobsen aos comandos. A equipa decidiu que tão perto do final da corrida, não vale a pena resolver alguns danos, podendo ainda incorrer em penalização para a tripulação.

Nos GTE, a Iron Lynx arriscou numa jogada estratégica diferente dos adversários e regressou à liderança com o Ferrari #83. O #32 foi penalizado durante as últimas duas horas e perdeu algumas posições, enquanto Henrique Chaves foi recuperando posições no Aston Martin #95 e subiu ao segundo posto. São agora dois Aston Martin que compõem as últimas duas posições do pódio, com o #69 no terceiro lugar.

