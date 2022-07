4H Monza, ELMS: Guilherme Oliveira arranca da segunda posição da grelha dos LMP3 | AutoSport

O carro de Guilherme Oliveira no European Le Mans Series de 2022, vai arrancar do segundo posto da grelha de partida da classe LMP3 para a corrida de 4 Horas de Monza de amanhã.

Malthe Jakobsen conquistou a seu terceira pólo position desta temporada aos comandos do Ligier-Nissan #17 da Cool Racing, quase oito décimos mais rápido do que o Ligier #13 da Inter Europol Competition do piloto português Guilherme Oliveira, juntamente com os seus companheiros de equipa Nicolas Pino e Charles Crews.

O #13 da Inter Europol Competition, com Nicolas Pino aos comandos, esteve ainda na liderança da tabela de tempos, mas Malthe Jakobsen estabeleceu o melhor tempo com o registo de 1:43.627s, tendo beneficiado ainda da bandeira vermelha mostrada por causa da paragem do #27 da Cool Racing numa das caixas de gravilha de Monza com pouco mais de dois minutos restantes na sessão.

Os restantes protótipo LMP3 foram capazes de dar mais uma volta rápida, mas não houve alterações na ordem, uma vez que a bandeira axadrezada foi mostrada com Jakobsen e Pino na fila da frente da grelha LMP3.

Na classe “rainha” do ELMS, os LMP2, foi Mathias Beche que levou o Oreca #31 da TDS Racing x Vaillante, à segunda pole position da temporada.

Nos LMGTE, foi o Porsche 911 RSR-19 #77 da Proton Competition, com Christian Ried ao volante, a reivindicar o primeiro pole position desde Barcelona na época passada.

