43 inscritos na ELMS: Robert Kubica é a grande novidade

O ACO revelou hoje uma lista de 43 concorrentes para a temporada 2021 da European Le Mans Series, que como sempre será dividida em três categorias. A correr com licença portuguesa, marca presença o angolano Rui Andrade, com Filipe Albuquerque, campeão em título, a disputar este ano somente o WEC e a IMSA em 2021. A portuguesa Algarve Pro Racing volta a marcar presença…



Há muitas novidades, por exemplo o facto das três classes a funcionar pela primeira vez com apenas uma marca de pneus, a Goodyear, em LMP2 e LMGTE, com a Michelin na LMP3.

Pela primeira vez, uma equipa com bandeira turca corre na LMP2 com a Racing Team Turkey a fazer a sua estreia em ELMS.

15 atuais ou anteriores campeões do ELMS estarão na grelha em 2021, incluindo os campeões que defendem os seus títulos em LMP2 (Phil Hanson/United Autosports), em LMP3 (Wayne Boyd e Rob Wheldon/United Autosports) e LMGTE (Christian Ried/Proton Competition)

Na LMP2, o plantel terá 14 Oreca 07-Gibson, e 2 Aurus 01-Gibson. A campeão em título, United Autosports vai correr dois carros, com o#22 Oreca com o campeão de pilotos Phil Hanson e Tom Gamble, campeão de LMP3 em 2020. O campeão de 2018 LMP3 Job Van Uitert regressará para uma segunda temporada com o carro #32.

A equipa belga WRT junta-se à grelha em 2021, com Robert Kubica como piloto principal.



Há sete inscritos na nova categoria de 2021 Pro/Am, com cada equipa com pelo menos um piloto de bronze. Os inscritos da nova categoria incluem a DragonSpeed USA, G-Drive Racing, IDEC Sport, Ultimate, Racing Team Turkey, Cool Racing e Graff.

O três vezes vencedor da ELMS e vencedor da LMP2 em Daytona, Paul-Loup Chatin, juntará mais uma vez forças com o Paul Lafargue, #28 Oreca da IDEC Sport.

A Racing Team Turkey Oreca contará com Salih Yoluc e Charlie Eastwood, na GTE, e ainda com o campeão de LMP2 de 2016, Harry Tincknell.



Portugal está representado nesta classe pela equipa Algarve Pro Racing, sendo que o piloto angolano Rui Andrade está inscrito no Aurus 01-Gibson (Pro/Am) da G-Drive Racing, ao lado do norte-americano John Falb.

Na LMP3, a grelha LMP3 incluirá 15 Ligier JS P320-Nissan e 2 Duqueine M30-D08- Nissan.

Em 2021 haverá duas equipas dos atuais campeões, United Autosports e ainda a Nielsen Racing, Graff e Inter Europol Competition.

Os campeões de 2019, a Eurointernational, irão participar com Andrea Dromedari e os campeões de 2018, RLR MSport, noutro carro, para Michael Benham e Alex Kapadia.

Há ainda duas inscrições para a Duqueine, através da DKR Engineering, com o atual campeão da Michelin Cup Le Mans, Laurents Hörr, e Racing Experience, com os irmãos Gary e David Hauser.

A grelha LMGTE terá 7 Ferrari F488 GTE EVO, 2 Porsche 911 RSR-19 e 1 Aston Martin Vantage AMR. A Proton Competition dos campeões reinantes, vai correr com dois Porsche 911, o #77 para o vencedor da LMGTE 2020, Christian Ried, e o #93 para Michael Fassbender, o ator de Hollywood que regressa para uma segunda temporada no ELMS.

A equipa italiana Iron Lynx entrará com três Ferrari F488, com Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Rahel Frey como pilotos principais nos Ferrari #60, #80 e #83, respetivamente.

O campeão de pilotos da LMGTE de 2017 Jody Fannin regressa ao cockpit do Ferrari Motorsport #66 JMW.

O #55 Spirit of Race Ferrari tem a sua tripulação inalterada. O campeão de 2013, Matt Griffin, Duncan Cameron e Aaron Scott, sendo 2021 a sétima temporada que o trio britânico corre em conjunto.

