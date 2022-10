4 Horas de Portimão: todos os títulos estão ainda em aberto: LMP2, LMP3 & LMGTE | AutoSport

As 4 Horas de Portimão são a última ronda da temporada 2022 da European Le Mans Series (ELMS). 41 carros irão competir em pista em três classes (LMP2, LMP3 & LMGTE). Todos os títulos estão ainda em aberto e serão atribuídos no final das 4 Horas de Portimão no domingo dia 16 de outubro.

O plantel para as 4 Horas de Portimão inclui 27 equipas e 108 pilotos de 33 países.

Três pilotos e uma equipa irão correr sob as cores nacionais de Portugal.

LMP2: título à vista para a Prema Racing

Os títulos dos pilotos e equipas LMP2 de 2022 estão ainda por decidir, mas a equipa italiana Prema Racing tem uma vantagem de 24 pontos sobre a sua rival mais próxima, a Panis Racing. Após três vitórias (Le Castellet, Imola e Barcelona), estão prestes a reivindicar a coroa da equipa na sua primeira época na European Le Mans Series.

O campeão do ELMS 2021 Louis Delétraz e o seu companheiro de equipa austríaco Ferdinand Habsburg – uma vez mais em parceria com Juan Manuel Correa, que fez a sua estreia no endurance no mês passado, em Spa-Francorchamps – também desfrutam de uma vantagem de 24 pontos sobre o trio de Nico Jamin, Job van Uitert e Julien Canal (Panis Racing #65), com apenas 26 pontos ainda por atribuir na ronda final no Algarve.

A equipa portuguesa Algarve Pro Racing entrará com dois carros: o Oreca #19 será conduzido por Bent Viscaal e Philip Ugran, e o #47 novamente por John Falb, Alex Peroni e James Allen.

Vencedor das 4 Horas de Monza, o IDEC Sport apresentará também uma equipa inalterada, com o trio francês Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue e Patrick Pilet.

A United Autosports, que voltou a ganhar há algumas semanas na Bélgica, procurará terminar a época com uma nota alta com os pilotos britânicos Phil Hanson, Tom Gamble e Duncan Tappy.

Seis concorrentes estão inscritos na Pro-Am, incluindo a Racing Team Turkey, o atual líder na classificação geral com uma vantagem de 22 pontos sobre a AF Corse. Apenas um ponto atrás da equipa italiana, a Nielsen Racing ainda está em disputa pelo título.

Para esta última corrida da época, os líderes da classificação dos pilotos Salih Yoluc e Charlie Eastwood serão acompanhados por Jack Aitken, após a presença pontual de Will Stevens na Bélgica. A AF Corse manterá a sua equipa habitual de Nicklas Nielsen, François Perrodo e Alessio Rovera, bem como a Nielsen Racing com Ben Hanley, Matt Bell e Rodrigo Sales.

LMP3: Oliveira a ganhar em casa?

Após três vitórias consecutivas, o Inter Europol #13 Ligier-Nissan lidera por 19 pontos.

O jovem piloto português Guilherme Oliveira, o chileno Nico Pino e o americano Charles Crews tentarão completar a temporada com o título no final das 4 Horas de Portimão.

Os vencedores das 4 Horas de Castellet, Malthe Jakobsen, Michael Benham e Maurice Smith são os únicos que podem desafiar a equipa polaca para o título. Jakobsen vai tentar alcançar a sua sexta pole position em seis corridas em Portugal.

United Autosports, vencedores das 4 Horas de Imola, procurarão ganhar a corrida final da época, novamente com James McGuire, Kay van Berlo e Andrew Bentley no N°3 Ligier.

Para além de Guilherme Oliveira, o plantel da LMP3 contará também com outro piloto português, Miguel Cristóvão, que irá competir pela segunda vez esta temporada na Eurointernational Ligier-Nissan #10.

LMGTE: batalha de três vias entre Proton Competition, Kessel Racing e Iron Lynx

É nos LMGTE que a batalha pelos títulos dos pilotos e das equipas é a mais próxima.

O #77 Porsche of Proton tem uma curta vantagem de 9 pontos sobre a Kessel Racing, que venceu em Spa-Francorchamps.

O campeão reinante Luchs de Ferro ainda está em disputa para manter a sua coroa, mas está classificado 21 pontos atrás.

O Porsche n°77, vencedor das 4 Horas de Barcelona, terá uma equipa inalterada, com Christian Ried, Lorenzo Ferrari e Gianmaria Bruni.

No Ferrari n°57 Kessel Racing, a dupla vencedora de Spa-Francorchamps de Mikkel Jensen e Frederik Schandorff, juntar-se-á à Takeshi Kimura do Japão para a corrida final da temporada.

O piloto português Henrique Chaves vai tentar chegar ao pódio na sua corrida em casa ao lado dos companheiros de equipa John Hartshorne e Jonny Adam na corrida #95 Oman Racing com a TF Sport Aston Martin, e vai procurar igualar o seu segundo lugar em Imola.

Michael Fassbender, sediado em Lisboa, também procurará um bom resultado – quase em solo nacional – para completar a sua terceira temporada ELMS.

O actor irlandês-alemão voltará a associar-se a Richard Lietz e Zacharie Robichon no concurso n°93 Proton Competition Porsche.

A sexta e última ronda da Série Europeia Le Mans 2022, as 4 Horas de Portimão terão lugar no Autódromo Internacional do Algarve, de 14 a 16 de Outubro.

A primeira sessão de treinos livres das 4 Horas de Portimão está agendada para amanhã (sexta-feira, dia 14 de outubro), às 10h20, enquanto no sábado terá lugar a segunda sessão de treinos livres, às 11h40. A qualificação da Categoria LMP3 está programada para as 16h55 do mesmo dia, uma sessão que definirá o escalonamento da grelha de partida. A corrida, com a duração de quatro horas, tem a partida marcada para as 13h00 de domingo, com transmissão em direto na Sport TV4.

