4 Horas de Portimão, ELMS: Pilotos portugueses em destaque no primeiro dia | AutoSport

Concluído o primeiro dia do European Le Mans Series (ELMS), os pilotos portugueses acabaram por se evidenciar nas tabelas de tempos dos primeiros testes e treino livre no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Guilherme Oliveira, que está numa boa posição de conquistar o título entre os LMP3 na sua época de estreia na competição europeia de resistência, esteve entre os mais rápidos no primeiro de dois testes coletivos de sexta-feira e estabeleceu o melhor registo da sessão da tarde entre os concorrentes da sua classe, com o tempo de 1:38.384s no Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition. Melhorou ainda este registo no primeiro treino livre do ELMS, baixando a sua marca para 1:37.704s, o melhor tempo por volta do dia entre os LMP3.

Em LMGTE, Henrique Chaves também se destacou nos testes, sendo um dos pilotos mais rápidos do primeiro teste coletivo aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport. À tarde, o seu companheiro Jonathan Adam assinou o segundo melhor tempo dos LMGTE da sessão, enquanto Chaves se colocou bem dentro dos 10 mais rápidos da sua classe, melhorando o seu registo da sessão anterior. No treino livre 1, Adam voltou a ser o mais rápido e Chaves estabeleceu a sua melhor volta em 1:42.182s, necessitando de 0.830s mais do que o seu companheiro de equipa.

No teste exclusivo para pilotos Bronze, nem Chaves nem Oliveira participaram, mas Miguel Cristóvão, que faz a sua segunda prova do ELMS esta época em preparação para 2023, foi o quarto mais rápido entre os LMP3 aos comandos do Ligier JS P320 – Nissan #10 da Eurointernational, enquanto no treino livre 1 completou a sua melhor volta em 1:40.157s. Na liderança da tabela de tempos nesta sessão dedicada aos pilotos Bronze, o companheiro de equipa de Oliveira, Charles Crews, no #13 foi o mais rápido.

A equipa portuguesa Algarve Pro Racing, que compete com dois Oreca 07 – Gibson entre os LMP2, conseguiu colocar-se dentro do top 10 em ambas as sessões de testes coletivos, mas no treino livre o melhor registo foi o sétimo tempo de Bent Viscaal no carro #19 da equipa, a 0.557s do melhor tempo de Jack Aitken no #34 da Racing Team Turkey. No testes para pilotos Bronze, onde apenas participaram os carros da Pro-Am, a Algarve Pro Racing colocou o Oreca #47 com John Falb no segundo lugar da tabela de tempos, a 0.128s de Salih Yoluc novamente no #34 da Racing Team Turkey.

A segunda sessão de treinos livres para os concorrente do ELMS tem inicio às 11h40 de sábado, com a qualificação a começar às 16h35 com os LMGTE.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: JB Photopress/José Bispo