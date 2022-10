4 Horas de Portimão, ELMS: Guilherme Oliveira ficou a 0.175s da pole position dos LMP3 | AutoSport

Numa luta a dois pelo melhor registo na sessão de qualificação das 4 Horas de Portimão, ronda final do European Le Mans Series, Guilherme Oliveira no Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition ficou a apenas 0.175s do tempo mais rápido na classe LMP3. O jovem piloto português foi batido por Malthe Jakobsen aos comandos do Ligier JS P320 – Nissan #17 da Cool Racing, que garantiu a sexta pole position da época em igual número de provas do ano. Ainda assim, foi a melhor marca da equipa em termos de qualificação ficando a apenas 0.1s do melhor tempo, com a Inter Europol Competition muito contente com a prestação do jovem piloto luso no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto da Cool Racing não tem dado hipóteses esta época em qualificação no ELMS e fechou o ano com mais um melhor registo em seu nome.

Guilherme Oliveira foi o primeiro piloto a liderar a tabela de tempos da qualificação com um registo competitivo, com Jakobsen logo atrás do piloto português a melhorar, mas com uma margem muito curta entre ambos. Na segunda volta rápida, o piloto de Gaia da Inter Europol Competition voltou à liderança da sessão com o tempo 1:37.275s, enquanto Jakobsen voltou a impor-se com o tempo de 1:37.100s. Ainda havia tempo para mais uma volta na sessão de 10 minutos para os concorrentes dos LMP3, numa altura em que Kay Van Berlo no Ligier JS P320 – Nissan #3 da United Autosports subiu ao terceiro lugar da tabela de tempos, mas ainda longe dos dois pilotos à sua frente. Oliveira acabaria por abortar a sua última volta, com Jakobsen a terminar a sua tentativa mas sem necessitar de melhorar o tempo. Assim, o carro do piloto português arranca da primeira linha da grelha de partida para a última corrida da época e na liderança do campeonato. Caso a tripulação do #17 da Cool Racing vença a prova no AIA, Oliveira e os seus companheiros de equipa precisam apenas de terminar no sexto lugar da classificação para serem coroados campeões entre os LMP3.

Xavier Lloveras no Ligier JS P320 – Nissan #10 da Eurointernational, companheiro de equipa de Miguel Cristóvão na ronda de Portimão, foi o sétimo mais rápido na sessão de qualificação.

Henrique Chaves não esteve aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport, tendo sido responsabilidade do seu companheiro de equipa John Hartshorne os comandos do carro britânico na sessão. Hartshorne terminou a qualificação com o décimo tempo, numa qualificação marcada pelo poderio demonstrado pelos Ferrari F488 GTE EVO no traçado algarvio. Sarah Bovy no #83 da Iron Lynx estabeleceu o tempo mais rápido (1:41.888s), batendo o registo de Gioacomo Petrobelli no #66 da JMW Motorsport por 0.028s. O terceiro mais rápido foi Diego Alessi, que precisou de mais 0.127s no carro da Rinaldi Racing.

Na categoria maior do ELMS, foi Jack Aitken (Oreca 07 – Gibson #34) da Racing Team Turkey que conquistou a última pole position da época e negou a tentativa da Prema de selar já o título na qualificação. Aitken melhorou o seu tempo no final da sessão passando para a frente da tabela de tempos com 0.072s de vantagem sobre o Oreca #9 da Prema pilotado por Louis Deletraz. A equipa italiana esperava assegurar o campeonato na sua época de estreia no ELMS, somando o ponto extra em pela pole position, que aumentaria para 25 pontos a vantagem sobre a Panis Racing.

James Allen qualificou-se com o terceiro tempo mais rápido da sessão no Oreca #47 da Algarve Pro Racing com o tempo 1:32.551s.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: JB Photopress/José Bispo