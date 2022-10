4 Horas de Portimão, ELMS: Guilherme Oliveira e Henrique Chaves no top 10 do treino 2 | AutoSport

Guilherme Oliveira (no Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition) terminou entre os dez mais rápidos dos LMP3 no segundo treino livre das 4 Horas de Portimão, prova do European Le Mans Series. Henrique Chaves deu apenas algumas voltas aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport e marcou o nono melhor tempo entre os LMGTE. Miguel Cristóvão esteve aos comandos do Ligier JS P320 – Nissan #10 da Eurointernational.

O melhor tempo da sessão em LMP2 pertenceu a Louis Deletraz no Oreca #9 da Prema Racing com o registo de 1:32.876s com Pietro Fittipaldi (Oreca #43 da Inter Europol Competition) no segundo lugar da tabela de tempos a 0.067s. A Algarve Pro Racing colocou os seus dois carros dentro dos 10 mais rápidos do treino, com o #19 no quinto posto e o #43 no oitavo lugar da tabela de tempos.

Entre os LMP3 foi Sebastian Alvarez ao volante do Duqueine M30 – D08 – Nissan #4 da DKR Engineering o piloto mais rápido da derradeira sessão de treinos livres, com o tempo de 1:38.424s. Oliveira foi o quinto mais rápido a 0.378s do melhor tempo da sessão.

Nos LMGTE, Henrique Chaves foi o nono mais rápido da sessão, a 0.693s do tempo de Alessio Picariello (1:41.285s) aos comandos do Porsche 911 RSR – 19 #18 da Absolute Racing.

A qualificação do ELMS no AIA tem início às 16h35.

Foto: JB Photopress/José Bispo