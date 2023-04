Elias Niskanen e Nuno Pires juntam esforços no Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

Elias Niskanen e Nuno Pires vão dividir um Mercedes-AMG GT4 inscrito pela Lema Racing para a próxima temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance.

Depois de vários anúncios sobre os inscritos nas competições nacional e ibérica promovidas pela Race Ready, surge agora mais uma confirmação.

Elias Niskanen sagou-se no ano passado Campeão de Portugal de Velocidade e venceu o Supercars Endurance, na classe GT4 Pro, já aos comandos de um Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing. Antes da ‘aventura’ nestas competições, o piloto finlandês participou no Lamborghini Super Trofeo, tendo ainda passado pela Ásia, onde disputou as Asian Formula Renault Series, conquistando um triunfo, três pódios e uma volta mais rápida.

Por seu lado, Nuno Pires foi um dos grandes protagonistas do troféu Super Seven desde 2018. Em 2022 terminou no quarto posto da competição, tendo somado um triunfo e três pódios.

Estes palmarés apontam para que a formação GT4 Pro da Lema Racing – que tem inscrito na divisão GT4 Bronze outro Mercedes-AMG GT4, para Luís Calheiros e Paulo Macedo – seja uma protagonista nas lutas pelo topo ao longo de toda a temporada.

“Analisei diversas equipas e, depois de cuidada consideração, decidi continuar a minha carreira com a Lema Racing, com um novo colega de equipa, o Nuno Pires. Vamos competir, por exemplo, com o meu colega de equipa de 2022, o Manuel Gião. Portanto, vamos ter dois campeões em título a competir um contra o outro. É fantástico!”, começou por dizer Elias Niskanen, que acrescentou: “Acredito de que temos as condições para lutar pelas posições de topo, num plantel que será ainda mais competitivo que em 2022. Sabemos que os nossos rivais também fizerem o seu trabalho de casa. Tenho a certeza de que enfrentaremos outra temporada entusiasmante”.

Esta temporada, Nuno Pires “não estava a pensar em competir, dado ter sido pai há pouco tempo. No entanto, vi o conjunto de pilotos que estava a aderir a este campeonato, de que sempre gostei muito, e considerei que era o momento certo para participar. Desde pequeno que me foi incutido pelo meu pai que só devemos entrar para ganhar. Claro que é o meu primeiro contacto com o Mercedes-AMG GT4, mas a equipa é muito competitiva e o meu colega de equipa é o Campeão em título, portanto, as expectativas passam por ganhar ou, pelo menos, lutar por posições cimeiras. Esperamos ter um primeiro fim-de-semana sólido e que eu possa aprender tudo muito rapidamente”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início no ‘Algarve Welcome Spring’, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve entre 5 a 7 de maio.