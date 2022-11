Edoardo Mortara na pole provisória para a Taça GT Macau | AutoSport

Edoardo Mortara bateu Maro Engel e posicionou-se na pole provisória da primeira corrida do Taça GT Macau – Galaxy Entertainment.

O piloto da Audi chegou à segunda qualificação sendo apenas o quarto mais rápido na Qualificação 1, a mais de três décimos de segundo do ‘poleman’ provisório, Maro Engel.

Mas o homem conhecido como ‘Mr. Macau’ subiu o seu jogo significativamente na Qualificação 2, provado com a marca de 2m18,714s logo na sua primeira volta lançada. Posteriormente, baixou a bitola para 2m17,630s, antes de Engel ter deixado as boxes para a sua primeira volta lançada, realizada em 2m17,294s, guindando o piloto da Mercedes ao topo.

Mortara regressou para realizar uma série de três voltas para terminar a sessão. A primeira foi completada em 2m17,012s, o que foi consubstanciada por outra quase igual, 2m17,017s.

Depois marcou os dois primeiros setores a roxo, na sua derradeira volta, até ser obrigado a abortar o seu esforço devido ao tráfego.

Não que importasse, o registo de 2m17,012s selava a pole-position para o vencedor de quatro edições da Taça GT Macau.

“Foi uma sessão muito exigente para os nervos”, afirmou Mortara. “Como sempre, os tempos melhoram no final e precisamos de dar o máximo, especialmente no final. Foi uma boa sessão para nós, o carro estava bom. Diverti-me na pista”.

Engel melhorou o seu tempo para 2m17,186s no final da sessão, assegurando o segundo lugar na grelha de partida, ao passo que Raffaele Marciello (Mercedes) e Alexander Imperatori (Porsche) partilharão a segunda linha.

Adderly Fong (Audi) arrancará de quinto ao lado de Cheng Cong Fu (Audi) e do vencedor da edição do ano passado, Darryl O’Young (Mercedes). Ling Kang (Lamborghini), Chen Wei An (Ferrari) e Min Heng (Porsche) fecharam Top 10 com os resultados combinados das duas qualificações.

Na primeira qualificação, Engel bateu Imperator na luta pela pole provisória para a Taça GT Macau

Maro Engel tem uma mão na pole-position para a Taça GT Macau – Galaxy Entertainment depois de liderar a primeira sessão de qualificação.

A sessão começou com uma interrupção, com as bandeiras vermelhas a aparecerem com apenas cinco minutos graças a uma blocagem da pista em Dona Maria. Chang Chien Shang foi o culpado, ao ter entrado em pião na saída, para depois Min Heng (Porsche), numa zona sem visibilidade, realizar um ligeiro contacto com o Mercedes imobilizado.

Sem que nenhum dos carros apresentassem danos significativos, a pista foi desimpedida rapidamente, tendo a sessão sido retomada quando faltavam ainda vinte minutos. Neste momento, Alexandre Imperatori (Porsche) liderava, sendo ele e Edoardo Mortara os únicos pilotos a marcarem tempos antes das bandeiras vermelhas.

O seu registo de 2m20,771s não durou muito tempo no todo da classificação assim que as bandeiras verdes foram mostradas. O piloto da Mercedes, Maro Engel, suplantou o seu rival suíço na sua primeira volta lançada com a marca de 2m18,900, apenas para que Imperatori fosse ainda mais rápido segundos mais tarde, com uma volta realizada em 2m18,217s.

A dura batalha continuou nas voltas seguintes, com Engel a reclamar o lugar de topo por apenas cinco centésimos de segundo, 2m18,165s. Esta volta mostrou ser crítica, uma vez que nenhum melhorou no decorrer do resto da sessão, ficando Engel na pole.

Adderly Fong foi impressionante no seu Audi, terminando em terceiro, a apenas três décimos da melhor marca. Mortara foi o quarto, tendo o homem conhecido como ‘Mr. Macau’ perdido mais três décimos de segundo no seu Audi, depois de ter batido Raffaele Marciello (Mercedes) na sua volta final. Isto deixou Marciello em quinto à frente do Audi de Cheng Cong Fu e do vencedor da edição do ano passado, Darryl O’Young, no seu Mercedes da Craft-Bamboo. Ling Kang foi o oitavo mais rápido no seu Lamborghini, com Chen Wei An (Ferrari) nono e Min a recuperar do seu susto inicial com o décimo posto.