Dylan Pereira vence corrida 1 da Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

Dylan Pereira dominou a corrida 1 da Porsche Sprint Challenge Ibérica em Portimão. Pereira não deixou créditos por mãos alheias na primeira corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica, na manhã deste sábado, integrada no programa do FIA WEC (Campeonato do Mundo de Resistência), no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto luso-luxemburguês que partida da ‘pole position’ nunca perdeu o controlo dos acontecimentos para terminar com uma vantagem de 4.071s sobre Pedro Salvador, o qual também concluiu com uma diferença tranquilizadora face a Francisco Mora.

“Depois do acidente sofrido nos treinos, a equipa AF Motorsport fez um trabalho fantástico e entregou-me um carro perfeito. Consegui manter a liderança na primeira curva e a partir daí procurei não cometer erros. Estava rápido, conservando um bom ritmo até final”, referiu Dylan, vencedor em 2022 da Mobil 1 Super Cup e agora convidado da AF Motorsport, liderada por André Fernandes, para disputar a primeira jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica.

Muito embora se esperassem duelos empolgantes pela conquista dos primeiros lugares, a verdade é que houve muita contenção, com muitos pilotos a optarem por não arriscar demasiado neste início de época e alguns porque também ainda estão a adaptar-se ao sistema de travagem sem ABS. “Como o Dylan não pontua e também, devido a ter feito pouco treinos, me sentia pouco confortável com a travagem em ABS, preferi não inventar, fazendo uma corrida a pensar nos pontos. A época é longa e marcar pontos desde o início será muito importante…”, referia, por seu turno, Pedro Salvador, o segundo classificado, que se destacou de Francisco Mora, outro dos favoritos, cujo carro não estava afinado para as caraterísticas da pista… “O meu objetivo era ficar à frente do Pedro [Salvador], mas a suspensão estava longe de ser eficaz para uma pista com tantos ressaltos. Tentaremos melhorar o carro para a próxima corrida, de modo a que possa bater-me com o Pedro”, declarou Mora, que ocupou o último lugar do pódio.

Manuel Alves e Vasco Barros, os dois pilotos da LOB Motorsport, embora distanciados entre si, destacaram-se do restante pelotão que chegou a agrupar-se à quarta volta, quando o safety car entrou em pista – de modo a que fosse retirado o carro de Bernardo Sousa, protagonista de uma saída. Lá mais para trás verificaram-se alguns duelos interessantes, como na categoria AM, dominada pelo jovem José Barros, que neste regresso a tempo inteiro após quase um ano de ausência esteve um desempenho notável: “Foi uma corrida fácil depois da saída do safety car, quando consegui ganhar vantagem e distanciar-me do segundo classificado”, contou o jovem da Veloso Motorsport. O segundo lugar do pódio apenas se decidiu na última curva, onde Ian Barret fez um “pião”, apanhando ainda… um grande susto. “Estou desapontado, porque ia conseguir um ótimo segundo lugar e deitei tudo a perder, mas pelo menos evitei bater…”, referia o piloto britânico, enquanto Ricardo Costa confessava: “Este resultado, para quem possui pouca experiência, pois esta foi apenas a minha terceira corrida, é muito satisfatório e animador para o futuro. Estou satisfeito, porque embora tivesse treinado pouco, consegui fazer bons tempos durante a prova”.

Na corrida GD, em que Rui Mirita, a contas com problemas de rendimento no motor do seu Porsche, foi uma carta fora do baralho, João Posser fez valer a sua experiência para concretizar os objetivos de subir ao lugar mais alto do pódio, como comentou no final: “Procurei sempre gerir a corrida para vencer a classe e consegui, o que foi excelente para começar a época”. E quem acabou, feliz da vida, no segundo lugar do pódio, foi Aloísio Monteiro, o “patrão” da The Racing Factory na sua primeira experiência na velocidade: “Fiz uma progressão fantástica nesta estreia, mas ainda tenho de entender como o carro se comporta a meio da corrida. Foi uma experiência interessante e o objetivo é continuar a minha aprendizagem nestas andanças”. Quem também fez a sua primeira prova num circuito foi o piloto de ralis britânico Frank Barret (irmão de Ian Barret, terceiro classificado na categoria AM). “Direi que foi entusiasmante e mais ainda o resultado, pois a minha intenção era aprender e evoluir volta após volta, sempre com muitas cautelas”, disse o mais velho dos Barret.

A segunda corrida da jornada inaugural da Porsche Sprint Challenge Ibérica está agendada para as 17h15 deste sábado

Classificação CORRIDA 1 (oficiosa):

1º, Dylan Pereira (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 15 voltas

2º, Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 4.071

3º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 9.937

4º, Manuel Alves (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 19.714

5º, Vasco Barros (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), a 27.376

6º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 42.618

7º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.01.683

8º, João Posser (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1.06.530

9º, Ian Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.06.826

10º, André Fernandes (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/AM), a 1.07.567

11º, Leandro Martins/Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.25.986

12º, Jorge Brioso (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), a 1.35.923

13º, Jorge Ramirez (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), a 1.37.162

14º, Aloísio Monteiro (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1.53.046

15º, Nuno Inocêncio (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), a 1.57.239

16º, Frank Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1 volta

17º, Chris Hillaby (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 1 volta

18º, Big George (BigGeorge/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/GD), a 1 volta

19º, Tiago Gonçalves (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), a 2 voltas

20º, Manuel Chincilla (Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), a 3 voltas

Não classificados

Rui Mirita (Monteiro Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.1/GD)

Bernardo Sousa (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM)

Francisca Queiroz (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM) não alinhou por problemas técnicos no carro

Volta mais rápida: Dylan Pereira, com 1m46.256s

Foto: Action Media