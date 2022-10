Dupla Bernardo Pinheiro/José Maria Marreiros no Ligier European Series em Portimão | AutoSport

O Ligier European Series, prova integrada no programa do European Le Mans Series que decorre de 14 a 16 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve, vai contar com os jovens pilotos Bernardo Pinheiro e José Maria Marreiros no pelotão. A dupla de pilotos estará aos comandos do Ligier JS P4 na competição monomarca que visita Portimão.

Os dois jovens pilotos não escondem a ambição de alcançar um resultado positivo. “Esta é uma grande

oportunidade para competir num verdadeiro carro de corridas e com uma equipa credenciada. Nesta estreia, o objetivo passa por uma primeira adaptação ao carro e às exigências de uma das disciplinas mais competitivas do desporto automóvel. Como sempre fizemos no Campeonato Nacional de Velocidade e nas competições em que participamos regularmente, iremos entrar em prova com a humildade e o respeito que os adversários nos merecem, mas sempre com uma inabalável vontade de vencer”, afirma com convicção José Maria Marreiros. Já o seu colega de equipa, Bernardo Pinheiro, também não esconde a ambição: “confiamos nas nossas capacidades individuais e como dupla de pilotos. Sabemos que os desafios numa competição deste nível são tremendos, mas acreditamos que estamos à altura do desafio e que podemos proporcionar grandes alegrias a todos aqueles que nos apoiam, à equipa Virage e aos nossos patrocinadores”.

Em 2021, a dupla de pilotos marcou presença no Campeonato de Portugal de Velocidade ao volante de um Porsche Cayman GT4 MR e, logo no seu ano de estreia, conquistou o título nacional na categoria GT4. Mesmo com a experiência acumulada nos anos dedicados ao karting, a nível nacional e internacional e à já referida vitória na categoria GT4 do Campeonato de Portugal de Velocidade, o salto para uma disciplina com o rigor e grau de exigência do Ligier European Series, competição integrada nas provas do ELMS, representa um desafio sem paralelo na carreira desta dupla de pilotos.

Equipado com um motor Ford V6 de 385 cv e uma caixa sequencial de 6 velocidades, o Ligier JS P4 foi concebido para provas de resistência e as suas reconhecidas qualidades catapultaram-no para uma competição monomarca. O Ligier European Series decorre em seis rondas durante os eventos do Campeonato European Le Mans Series. Cada prova será composta por dois treinos livres de 40 minutos, dois treinos cronometrados de 15 minutos e duas corridas de 1h.

Para José Maria Marreiros, “este será o primeiro contacto com um campeonato europeu e com uma realidade que desconheço, por isso também quero aprender e desfrutar ao máximo do carro e das corridas.” Já Bernardo Pinheiro, companheiro de equipa, termina com a certeza de que “após estes dois anos mais intensos no Karting e no Campeonato de Portugal de Velocidade, a passagem para esta categoria e para este tipo de carros parece-me uma escolha bastante acertada. Estou muito motivado e feliz por correr em casa, num circuito que tanto representa para mim”.