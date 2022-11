Duarte Pinto Coelho testou em Barcelona com a Van Amersfoort Racing | AutoSport

Depois de ter estado na Holanda, na sede da Van Amersfoort Racing, para a realização de testes no simulador da equipa, Duarte Pinto Coelho esteve em pista, no Circuito de Barcelona, para uma sessão de testes de dois dias ao volante do monolugar de F4 da VAR/Monlau.

“Foram dois dias extremamente intensos de trabalho em que procurei, sobretudo, rodar o mais possível para conhecer o monolugar e todas as dinâmicas do seu funcionamento, assim como para conhecer os mecânicos e os engenheiros da equipa”.

Com 30 pilotos presentes nestes testes, o ritmo em pista foi bastante exigente, principalmente para um piloto que já não rodava num monolugar há quase um ano (quando prestou provas para a Richard Mille Young Talent Academy).

“Numa altura em que estou com o foco totalmente apontado para a preparação da próxima temporada, toda a experiência de pista que conseguir acumular é fundamental para a minha formação como piloto, pelo que considero que estes testes foram muito positivos”, concluiu Duarte Pinto Coelho.

O Campeonato de Espanha de F4 terá o seu início em Maio, no mítico circuito de SPA, na Bélgica, estando agendada a realização de uma das etapas em Portugal, entre os dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, no Autódromo do Estoril.