Duarte Pinto Coelho selecionado para o Richard Mille Young Talent Academy | AutoSport

A edição de 2021 do Richard Mille Young Talent Academy promovida pela Birel ART Srl, vai contar pela primeira vez com um piloto português. Duarte Pinto Coelho vai ser submetido a rigorosos testes físicos, mentais e de pilotagem, entre 11 e 13 de outubro, no Circuito de Navarra, onde estarão outros 11 pilotos de diferentes nacionalidades, dos 14 aos 16 anos, com o objetivo de conquistar uma época na Fórmula 4 espanhola, no valor de 225 mil euros suportado pela Birel ART SRL e, não menos importante, passar a ver a sua carreira gerida pela AllRoad Management, de Nicolas Todt.

LeMans e Paul Ricard já foram palco da iniciativa Richard Mille Young Talent Academy, mas desta vez os 12 pilotos oriundos do Karting – que tenham feito um percurso com os seus karts equipados com chassis Birel ART, Charles Leclerc, Ricciardo ou Kubica – vão tentar no Circuito de Navarra, cumprir o sonho de passar a competir nos monolugares, neste caso, na Fórmula 4 espanhola, integrados na conceituada equipa MP Motorsport.

Por outro lado, e igualmente muito importante, o vencedor passará a ter a sua carreira gerida pela AllRoad Management, criada por Nicolas Todt, que também é co-fundador da Birel ART Srl.

De 11 a 13 de outubro, os 12 jovens pilotos vão ser avaliados a vários níveis, como física e mentalmente, para além de terem de mostrar os seus dotes de pilotagem, tendo como referência o tempo por volta de Dilano Van’t Hoff. O piloto holandês de 17 anos está na liderança da Fórmula 4 espanhola e na passagem este ano pelo traçado de Navarra – com uma extensão de 3933 metros e 15 curvas – estabeleceu a marca de 1m39,605s.

“Desde 2017 que a Birel ART Srl diz para eu indicar um piloto português para eventualmente ser selecionado para o Richard Mille Young Talent Academy, mas até agora considerei que não estavam reunidas as condições. Este ano indicamos alguns pilotos e recentemente comunicaram-me que o Duarte Pinto Coelho foi selecionado”, referiu Nuno Inácio, importador da Birel ART Srl para Portugal, que também gere a equipa Escola de Karting do Oeste e o KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.

Duarte Pinto Coelho – campeão nacional de Karting da categoria Júnior em 2021, assim como vencedor do Open e da Taça de Portugal – está naturalmente radiante não só por ter sido selecionado para viver uma experiência única, mas também por saber que tem a possibilidade de passar a competir nos monolugares da Fórmula 4 espanhola, bem como vivenciar um ‘novo mundo’, sob a orientação da AllRoad Management, de Nicolas Todt. “Agradeço ao Nuno Inácio, importador da Birel ART Srl para Portugal, por também ter indicado o meu nome para eventualmente ser selecionado para ser o representante português no Richard Mille Young Talent Academy 2021. Eu já conhecia esta iniciativa que tem lançado jovens pilotos para as fórmulas de promoção e é muito prestigiante para mim poder estar presente. É o reconhecimento do meu trabalho e da minha equipa RAC, através da qual conquistei três títulos em 2020. Sei que durante os três dias em Navarra terei rigorosos programas de avaliação a vários níveis, mas vou com muita ambição e focado em ganhar, pois é uma excelente oportunidade para dar um salto na minha carreira, nomeadamente para os monolugares. Por outro lado, saber que se ganhar, a gestão da minha carreira será feita pela All Road Managament, é outro fator que me motiva ainda mais”, sublinhou Duarte Pinto Coelho, que tem 15 anos de idade.



Por Filipe Cairrão