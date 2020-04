Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes criaram a Synergy Driver Performance

A Synergy Driver Performance é a mais recente aposta de Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes. Com foco total no automobilismo, a empresa nasce com o claro intuito de apoiar e elevar jovens promissores pilotos nas suas carreiras.

A ideia da Synergy nasceu da paixão, experiência e know-how de Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes, dois pilotos, que competiram a um nível elevado em campeonatos do desporto automóvel internacional. As duas principais áreas de atuação da Synergy assentam no lado de management de carreiras de jovens pilotos, apoiando-os no difícil e competitivo mundo do desporto automóvel internacional, focando-se por outro lado também na vertente de coaching e human performance, área de aperfeiçoamento de condução e toda a vertente técnico-humana inerente a um piloto de alta competição.

Para Félix da Costa a Synergy é “o resultado de muitos anos a trabalhar com jovens pilotos. Nos últimos anos acompanhei a carreira de muitos pilotos na Fórmula 4, Fórmula 3 e outras categorias de GT. O nascimento da Synergy é o passo lógico de todos estes anos meus e do Gonçalo, onde angariámos não só muito conhecimento técnico como networking com as equipas, marcas e influenciadores desta área.

Este ano, apesar da situação complicada do COVID 19 que o mundo atravessa, vamos trabalhar com pilotos na Fórmula 3 e Fórmula 4 e também em GT com a Mclaren e ainda na Porsche CUP USA, campeonato que acompanha o IMSA”, referiu Félix da Costa, que é também repórter expert da Eleven Sports no campeonato Mundial de Fórmula 1.

Também Gonçalo Gomes se mostrou “focado e motivado com este novo projeto. Há alguns anos que tinha esta ideia em mente, mas agora senti que é o momento certo de criar uma estrutura organizada como a Synergy, que quer diferenciar-se pelo rigoroso acompanhamento aos nossos pilotos. Definimos também um objetivo de apoiar pilotos Portugueses, é algo que temos como missão e temos já identificado um piloto com muito talento que em breve vamos anunciar e que se prepara para dar o salto para os monolugares”, analisou Gomes, que mostra assim a vontade da Synergy apoiar não apenas pilotos estrangeiros, mas também procurar de certa forma ajudar pilotos Portugueses a caminhar nas categorias de formação e evoluir nas suas carreiras.

Recorde-se que, como já referido, tanto Duarte Félix da Costa como Gonçalo Gomes são pilotos que estão atualmente fora do ativo. Félix da Costa teve uma carreira de sucesso no karting, dando o passo para os monolugares em 2004, como piloto do Team Portugal, projeto apoiado pela Fundação Luis Figo. Passou pela Fórmula BMW UK, Formula Renault 2.0 Eurocup e mais tarde deu o passo para o mundo dos turismos e Grande Turismo, onde chegou a alinhar no WTCC (Campeonato Mundial FIA de Turismos). Em 2013 dedicou-se ao acompanhamento de jovens pilotos na área de performance e coaching. Já Gonçalo Gomes foi também ele um dos valores seguros dos anos de ouro do automobilismo nacional. Depois de se sagrar Campeão Nacional de Fórmula Ford, deu o salto para o estrangeiro onde se sagrou Vice-Campeão Europeu de Formula Opel. Chegou a competir na Fórmula 3, direcionando depois a sua carreira para os GT´s, onde teve o seu ponto alto na participação nas miticas 24 horas de Le Mans, onde terminou na 7ª posição dos GT2. Na última década Gomes tem-se dedicado ao coaching e também ao apoio de jovens pilotos, tendo sido um dos impulsionadores do projeto Nissan Driver Academy e do Mclaren World Fastest Gamer, marca com a qual mantem uma relação profissional desde 2015.