WRC: Sébastien Ogier quer correr no DTM

Sébastien Ogier manifestou interesse em competir no DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), na sequência de uma visita a uma corrida recente em Nürburgring.

Ogier, que tem experiência anterior em corridas de GT3 e participou numa corrida do DTM em 2018, é atraído pelo formato de sprint da série. A sua ligação ao DTM é também pessoal, uma vez que a sua mulher, Andrea Kaiser, trabalha como repórter para a série.

Ogier mostrou potencial na sua primeira passagem pelo campeonato alemão, onde conduziu um Mercedes C63 Class One e conseguiu subir na classificação, apesar de ter começado em último. Também testou um Audi RS 5 Class One no passado. Embora Ogier continue concentrado na sua atual época no WRC com a Toyota, onde está em segundo lugar no campeonato, não excluiu a possibilidade de participar no DTM no futuro. Ele irá competir no próximo Rali da Acrópole como parte da sua campanha no WRC.

“Um dia, vou definitivamente fazer parte deste espetáculo [DTM], porque é sempre divertido”, disse o francês. “Todos estão muito próximos uns dos outros, há boas pistas, por isso é um bom campeonato. Há sempre corridas renhidas aqui, é sempre muito intenso. O facto de a minha mulher trabalhar aqui ajuda-me obviamente a acompanhar as corridas com frequência.”