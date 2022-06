Timo Glock regressa ao DTM em Imola | AutoSport

O ex-piloto de Fórmula 1 Timo Glock está de regresso ao DTM. O piloto da BMW será piloto convidado no terceiro fim de semana da época de 2022 (17 a 19 de junho) na ronda de Imola, aos comandos do BMW M4 da equipa do ex-campeão do DTM Roberto Ravaglia, a Ceccato Racing .

Glock disse adeus ao DTM no final da temporada 2021. Com a BMW, competiu num total de 146 corridas e alcançou cinco vitórias em corridas e 15 no pódio, para além de seis pole positions. “O novo M4 fica-me bem”, afirmou Glock, que compete no campeonato de GT italiano. “O DTM utiliza um pneu diferente do do campeonato italiano com a Michelin. As oportunidades de preparação são poucas porque a disponibilidade de pneus é muito limitada devido a questões na cadeia de fornecimento”.

Para Roberto Ravaglia a emoção do regresso ao DTM é enorme. “Estar de volta à DTM após tantos anos é realmente emocionante. Conheço a emoção de 1989, quando ganhei o título de pilotos no DTM. Agora, tenho a sorte de participar no DTM como chefe da equipa Ceccato Racing no lendário circuito Imola, e no ano do 50º aniversário da BMW M, nada menos”, diz Ravaglia, que conquistou seis vitórias e cinco pole positions no DTM entre 1988 e 1992.

Com duas vitórias na última ronda, Sheldon van der Linde mostrou o potencial do novo BMW M4. Em Imola, o local da quinta e sexta corrida da temporada, o sul-africano começa o fim de semana na liderança do campeonato.