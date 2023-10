Thomas Preining coroado campeão do DTM | AutoSport

Thomas Preining é o novo campeão do DTM. No final da temporada, em Hockenheim, o piloto de 25 anos tornou-se no primeiro austríaco a conquistar o título da série ainda antes da última corrida do ano. O piloto da Porsche partiu para o fim de semana decisivo em Hockenheimring como líder da classificação e aumentou a sua vantagem com uma vitória na corrida inaugural, no sábado. Graças aos três pontos somados com a conquista da pole position de hoje, Preining garantiu matematicamente o triunfo no campeonato, deixando Mirko Bortolotti no segundo posto da classificação.

“O título era o grande objetivo desde o início”, disse o mais recente campeão do DTM, que garantiu que a segunda corrida da ronda de abertura da temporada no Motorsport Arena Oschersleben, em que perdeu o que se pensava ser uma vitória certa, foi “o momento mais importante da época. O facto de termos sido capazes de carregar no botão de reiniciar juntos como equipa e depois daquela situação fortaleceu-nos para o resto do ano. No DTM, não se pode ter todas as corridas perfeitas. O mais importante é sairmos mais fortes dos contratempos. Fizemos um ótimo trabalho nesse sentido”.

Thomas Preining teve um fim de semana de alto nível e além de ter alcançado o título do DTM, venceu as duas corridas no Hockenheimring. Na corrida 1 foi acompanhado no pódio pelo seu companheiro de equipa Dennis Olsen e Christian Engelhart, da GRT Grasser-Racing-Team que esteve ao volante do Lamborghini Huracán GT3 EVO 2, enquanto na segunda do fim de semana, o seu rival na luta pelo título, Mirko Bortolotti, da equipe SSR Performance, deu tudo no Lamborghini Huracán GT3 Evo2, mas terminou no segundo lugar. René Rast terminou em terceiro no BMW M4 GT3 da Schubert Motorsport.

Foto: Gruppe C Photography/ADAC Motorsport