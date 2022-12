Stéphane Ratel (SRO) satisfeito com rumo do DTM sob alçada do ADAC | AutoSport

Stéphane Ratel é o responsável máximo do SRO Group, líder das corridas de GT por este Mundo fora. O SRO organiza as séries GT World Challenge, assim como o campeonato britânico de GT, com máquinas GT3 e várias competições GT4. O Balance of Performance (BoP) utilizado por outros campeonatos, como por exemplo nos carros GT4 do Campeonato de Portugal de Velocidade, é regulado pelo SRO, o que não acontecia no DTM desde que passou a competir com os carros GT3 quando ainda detido pela ITR de Gerhard Berger. Mas todas as mudanças ocorridas no DTM após a aquisição pelo Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) têm sido vistas como positivas pelo responsável do SRO, tratando-se, no seu entender, de uma aproximação entre as partes que beneficiam as suas competições.

O “novo” DTM passa a utilizar o BoP do SRO, como acontecia no ADAC GT Masters, agora designado por DTM Endurance, passando ainda os carros a usarem exclusivamente pneus Pirelli, como em todas as competições organizadas pelo SRO. Além disso, não existe qualquer sobreposição entre as provas do DTM e do GT World Challenge Europe e Intercontinental GT Challenge de Ratel, levando a afirmar que prefere o DTM sob alçada do ADAC.

Em declarações ao Sportscar365.com, Ratel enfatizou que “o ADAC trabalha diretamente conosco, temos uma excelente relação de trabalho”, acrescentando que “mesmo para nós, ajuda o facto de termos ter outro campeonato de alto nível como o DTM com carros de topo, equipas de topo, pilotos de topo, ajuda a obter os dados certos para que o BoP tenha mais impacto”.

Stéphane Ratel considera ainda que a parceria entre SRO e ADAC quanto à competição GT4 que substituiu o DTM Trophy da ITR, o novo GT4 Germany, “terá uma grelha bem preenchida após o fim do DTM Trophy e também temos parceria. Estou satisfeito”.

Ratel também criticou a decisão de Gerhard Berger de contar com carros GT3 no DTM em vez dos carros da Classe 1 em 2021, adiantando que “existem pessoas que criam algo e pessoas que copiam algo”.