Sheldon van der Linde é o novo campeão do DTM | AutoSport

Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) é o novo campeão do DTM. Na corrida final de Hockenheimring, o terceiro lugar do piloto sul-africano foi suficiente para selar o triunfo.

A BMW teve um duplo motivo para celebrar com o bicampeão Marco Wittmann a vencer a sua 18ª corrida na carreira do DTM com a BMW Walkenhorst. René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT) terminou no segundo lugar, mas não foi suficiente para o alemão selar o seu quarto título no DTM. O austríaco Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD), que estava apenas dois pontos atrás de van der Linde no campeonato, terminou em sétimo lugar e garantiu o segundo lugar na classificação dos pilotos, à frente de Rast.

Sheldon van der Linde, que deu à BMW a primeira conquista do título deste campeonato desde 2016, é o sucessor de Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Evo /AMG Team WINWARD Racing), que tinha vencido o título do ano passado em Norisring. Ainda no sábado, Lucas Auer reduziu a diferença para o líder do campeonato Sheldon van der Linde para apenas dois pontos com a vitória na corrida 1, que ficou marcada por vários acidentes aparatosos.

Auer tinha conquistado a pole position e venceu a sua segunda corrida da época, enquanto o piloto sul-africano foi penalizado e largou do 16º lugar na grelha, na sequência de uma infração às regras pela sua equipa, a Schubert Motorsport. No entanto, na corrida, fruto da confusão e de vários abandonos, subiu até ao segundo lugar. O terceiro lugar da corrida 1 foi para Marco Wittmann.