Sébastien Loeb, DTM é mais um desafio: “vou apenas confiar no meu instinto” | AutoSport

Sébastien Loeb corre este fim de semana no DTM em Portimão, aos comandos de um Ferrari da Red Bull Alpha Tauri AF Corse, naquela que é a terceira grande competição distinta que disputa este ano. Depois de ter ganho duas etapas no Dakar, aos comandos de um BRX Hunter Prodrive T1+, e de ter triunfado no Rali de Monte Carlo, num Ford Puma Rally1, agora é a vez do DTM, que tem a sua prova de arranque do ano em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, com o francês a substituir Nick Cassidy nas duas primeiras provas da competição. <

Em declarações à Sport TV, o francês diz que “não tenho qualquer estratégia para o fim de semana, vou apenas confiar no meu instinto, vou primeiro adaptar-me ao carro e à pista, pois este Ferrari é muito diferente do que estou habituado. Num carro de ralis, posso brincar com o carro, estou habituado, sinto-o de forma natural, mas num carro destes tenho de procurar os limites, cometo alguns erros”, disse Loeb que aos 48 anos continua com fome de competição, que ‘alimenta’ sempre que pode: “continuo a competir porque me divirto a pilotar, agora estou aqui no DTM, dentro de três semanas regresso para o Rali de Portugal tenho a oportunidade de continuar a alimentar a minha paixão desta forma”, disse Loeb que não enjeita desafios, mesmo numa competição super competitiva com o DTM. Tal como disse Paulo Pinheiro, CEO do AIA: “é preciso coragem para aceitar um convite destes e defrontar os melhores pilotos do mundo”