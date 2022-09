Rodrigo Almeida vence pela primeira vez no DTM Trophy | AutoSport

Pela primeira vez no DTM Trophy, há um vencedor moçambicano. Rodrigo Almeida, jovem de 18 anos que corre pela estrutura germânica BWT Mücke Motorsport num Mercedes-AMG GT4 venceu a corrida de domingo do DTM Trophy na Red Bull Ring, na Áustria.

Já o piloto alemão da Toyota Tim Heinemann (Toyota Gazoo Racing Germany powered by Ring-Racing) deu um grande passo rumo ao título com o segundo lugar, com o piloto brasileiro da Audi, Thiago Vivacqua (Heide-Motorsport) a completar o pódio no terceiro lugar: “Foi uma vitória incrível! Muito obrigado à equipa, estou simplesmente muito contente”, comemorou Almeida após a sua primeira vitória na plataforma de acesso ao DTM. “Gosto muito desta pista, é realmente especial”. Tivemos de gerir os pneus e conseguimos fazê-lo”.

No decurso das 20 voltas da corrida, Almeida acabou por ser mais rápido face aos seus adversários. O piloto da Mercedes-AMG tinha partido do terceiro lugar na grelha e liderado a corrida a partir da sétima volta. Anteriormente, o jovem de Moçambique já tinha ultrapassado o piloto da Porsche, Daniel Gregor da equipa KÜS Bernhard, que tinha partido da pole position. O alemão de 16 anos converteu inicialmente a sua posição ideal na grelha para a liderança inicial da corrida, mas logo teve de entregar esta posição a Heinemann.

No entanto, a Direção de Corrida instruiu o piloto da Toyota a ceder duas posições por ter ganho uma vantagem ao exceder os limites da pista. Devido a esta penalização, Almeida acabou por subir para a liderança e passou a defendê-la bem. Para a Mercedes-AMG, foi a primeira vitória da época no DTM Trophy.

Heinemann voltou a subir do terceiro para o segundo lugar e recusou os ataques ferozes de Vivacaqua na fase final da corrida. O brasileiro tinha começado do décimo lugar após uma penalização de seis lugares na grelha e, consequentemente, trabalhou a sua subida pelo pelotão. No entanto, o piloto da Audi não conseguiu encontrar uma forma de ultrapassar Heinemann.

Para o piloto da Toyota, este segundo lugar equivale a uma decisão antecipada na batalha pelo título. À chegada à final em Hockenheim, o piloto da Toyota Heinemann, o campeão inaugural do Troféu DTM em 2020, tem uma margem confortável de 50 pontos sobre o rival Colin Caresani no título com o Projecto 1 BMW. O jovem holandês não marcou pontos na corrida de domingo na Estíria devido a uma falha técnica. Heinemann lidera confortavelmente com 196 pontos de Caresani (146), Vivacqua (129) é agora terceiro de Theo Oeverhaus (GER), que só terminou em nono lugar com a BMW Walkenhorst. Nas duas corridas restantes em Hockenheimring, ainda é possível ganhar um máximo de 58 pontos.Quanto a Rodrigo Almeida, o jovem piloto de 18 anos de idade, fez corridas no ano passado no CPV depois de ter competido nos karts até 2020. Almeida deu nas vistas no BMW M2 CS Racing Cup e este ano deu um passo importante juntando-se ao DTM Trophy.

Almeida começa a destacar-se e tem recebido algumas dicas de um dos grandes nomes do desporto motorizado nacional, Rufino Fontes, amigo da família, e um bom mentor para o jovem de ascendência lusa.