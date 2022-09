Nico Müller deixa Audi | AutoSport

À semelhança do que aconteceu com René Rast, também o piloto suíço Nico Müller tem de procurar outro rumo fora da esfera da Audi. A última corrida do DTM em Hockenheim, no fim de semana de 8 e 9 de outubro, marco o ponto final da carreira de Nico Müller como piloto de fábrica da marca dos quatro anéis. A Audi Sport e o piloto concordaram mutuamente em rescindir o contrato no final da temporada de 2022.

A razão para o fim da relação, como aconteceu com Rast e com a ligação entre Audi e a equipa privada WRT, está no facto do projeto LMDh dos germânicos ter sido posto na gaveta com a decisão de rumar à Fórmula 1 a partir de 2026.

“Tal como René Rast, Nico Müller foi originalmente pensado como piloto para o nosso projeto LMDh”, disse o responsável da Audi Motorsport Rolf Michl. “Nico preparou-se intensivamente para os protótipos com corridas na classe LMP2. Para além da Fórmula E, Nico vê o seu futuro em Le Mans e em corridas de protótipos. Não podemos oferecer-lhe isso neste momento, por isso foi com um coração pesado que decidimos conjuntamente deixá-lo ir e dar-lhe a oportunidade de realizar o seu sonho”.

Nico Müller juntou-se ao alinhamento de pilotos da Audi no DTM em 2014, com 22 anos de idade. Em 2016, venceu a primeira corrida de um total de onze no DTM. Em 2019 e 2020, garantiu o vice-campeonato na equipa Audi Sport Team Abt Sportsline.

“Essa foi uma decisão muito difícil”, salientou Nico Müller. “A Audi deu-me a oportunidade de entrar profissionalmente no desporto automóvel. Devo muito à empresa e sou um grande fã da marca e dos seus automóveis. Além disso, a cooperação com a Audi na Suíça tem sido sempre ótima e muito especial para mim. Ainda tenho objetivos no desporto motorizado que infelizmente não podem ser realizados com a Audi. Ao entrar na Fórmula 1, há agora outras prioridades na Audi. É por isso que estou muito grato a Rolf Michl por me ter dado a oportunidade de me desenvolver”.

Para além do DTM, Nico Müller também esteve repetidamente em ação para as equipas clientes da Audi Sport em corridas no Audi R8 LMS GT3. Em 2022 no DTM e juntamente com a lenda do motociclismo Valentino Rossi no GT World Challenge. “Um momento muito especial na minha carreira foi ganhar a corrida de 24 horas no Nürburgring em 2015”, explicou o piloto.

Como piloto de testes e desenvolvimento, Nico Müller foi também uma parte importante do projeto da Fórmula E da Audi. Em 2023, o suíço irá competir pela Team ABT Sportsline no mundial de monolugares elétricos. Para além do programa na Fórmula E, não foi ainda confirmado onde vai pilotar o suíço.