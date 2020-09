Glickenhaus pode colocar carros no DTM

A Scuderia Cameron Glickenhaus demonstrou interesse em colocar carros a competir no Campeonato de Carros de Turismo Alemão (DTM) a partir de 2021, num ano em que a série vai-se basear em máquinas GT3, no que serão apelidados de “GT Pro”.

O Glickenhaus 004C GT3 fez a estreia nas 24h de Nürburgring e o diretor geral da marca, James Glickenhaus, assumiu estar disposto a tornar este carro compatível com os regulamentos do DTM.

Ao motorsport.com, Glickenhaus afirmou que “esta não é uma série que a nossa fábrica entraria, contudo, podemos construir um carro de acordo com essas especificações e sabemos que há clientes que gostariam de correr no DTM. O 004C tem 600 cavalos de potência em termos de corridas de resistência. Com um motor de 6.1 litros, naturalmente aspirado, conseguímos colocá-lo a debitar 650 cavalos de potência para fazer corridas de sprint”.