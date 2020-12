Gerhard Berger espera cinco fabricantes no DTM 2021

Gerhard Berger, responsável máximo pelo DTM, revelou esperar pelo menos 20 carros de cinco fabricantes diferentes na primeira época da era GT3 do DTM, em 2021. Depois da decisão da Audi deixar o DTM, ter levado ao fim dos regulamentos da Classe 1, o ITR entidade promotora do DTM adotou os regulamentos GT3, abrindo assim o DTM a uma grande variedade de fabricantes e equipas. Em 2020 o DTM teve apenas a Audi e BMW na grelha depois da saída da R-Motorsport/Aston Martin. Para já, sabe-se que estão garantidos quatro Audi, a Mercedes (GruppeM), McLare (2 Seas Motorsports e Jenson Team Rocket RJN) têm planos para correr e só a BMW, que tem o M4 GT3, está em dúvida. Em entrevista ao site do DTM, Berger diz que “Para 2021, o meu maior objetivo é ter 20 carros de pelo menos cinco marcas diferentes na grelha. Estamos a trabalhar arduamente para o conseguir. Está também em curso um trabalho em relação ao conceito de BoP e de paddock. Claro que esperamos que a pandemia esteja mais ou menos sob controlo na altura do início da nossa época para que possamos ter espetadores”.