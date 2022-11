Gerhard Berger dissolve ITR, proprietária do DTM, mas “pode haver futuro para a marca” | AutoSport

Após algumas semanas de incerteza sobre o futuro a curto prazo do DTM, Gerhard Berger anunciou aos funcionários do ITR que a empresa não vai organizar o campeonato alemão em 2023, havendo esperança ainda na aquisição da mítica competição pelo Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), o clube automóvel da Alemanha, enquanto as negociações continuam entre as partes.

A imprensa alemã avança com a dissolução da empresa ITR, mas o certo para já, é mesmo a não organização do DTM na próxima época por esta organização.

“As discussões com o ADAC são muito construtivas, mas ainda não há uma decisão final”, esclareceu Berger em comunicado interno. “Mas como temos responsabilidade corporativa, temos que esclarecer as coisas agora. Decidimos que o ITR não organiza o DTM 2023.” Como salientou Berger, são razões financeiras que justificaram essa decisão. “Tendo em conta as condições de enquadramento dadas e face aos numerosos desafios, o risco económico para o próximo ano é demasiado grande”. O responsável do ITR, lamenta esta situação, até “porque toda a equipa trabalhou muito para o sucesso do DTM “, mas admite que “mesmo sem o ITR, pode haver futuro para a marca DTM com o ADAC. É por isso que ainda estamos em diálogo”.

De acordo com algumas informações na imprensa alemã, Berger esteve à procura de interessados em investir no DTM durante o presente ano, sem sucesso. O facto da competição GT3 não conseguir apresentar no imediato corridas com carros elétricos – existe o concept car, mas ainda não passou do planeamento – está a ser visto na Alemanha como um handicap para os investidores.