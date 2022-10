Forte possibilidade do DTM em Vila Real | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

O calendário do DTM para 2023 ainda não foi publicado e apesar de não haver confirmação oficial, deverão existir grandes mudanças no campeonato alemão de carros GT3. Uma delas pode ser o regresso ao nosso país, mas não ao Autódromo Internacional do Algarve. A imprensa alemã levanta a possibilidade do DTM rumar à região de Trás-os-Montes, concretamente ao Circuito Internacional de Vila Real. A mudança de Portimão para Vila Real, segundo a publicação Motorsport-Total.com, acontecerá em 2023 porque o campeonato quer aproveitar os milhares de espetadores que rodeiam o traçado transmontano, sendo esta uma imagem de marca daquele circuito. A paixão pelas corridas da ‘Bila’ é conhecida e fonte de orgulho das suas gentes.

Na edição deste ano do Circuito Internacional de Vila Real, Rui Santos, presidente do município de Vila Real enviou vários “recados”, um deles para a Discovery Sports Events, promotor do WTCR, competição que tem marcado presença assídua naquele traçado. O autarca disse na altura que “esperava mais da Discovery Sports Events” no regresso da Taça do Mundo de Carros de Turismo ao evento com mais público do seu calendário.

O AutoSport sabe que tem havido contactos entre as partes, e apesar de ainda não ter sido confirmado, há uma forte possibilidade do acordo ser concluído com sucesso. A confirmar-se, é um golpe mediático tremendo para a cidade de Vila Real, visto que o DTM reúne carros das melhores marcas do mundo e é uma competição de nível internacional. Espera-se uma confirmação oficial quando surgir a publicação do calendário da competição alemã, que poderá ocorrer em breve.

Logo após a edição de 2022 do CIVR, o AutoSport quis saber juntos dos seus leitores quais as melhores opções para o futuro daquele evento. Nessa altura, o DTM foi o mais votado com 32.6% dos votos, seguido de muito perto da Fórmula E (29%) e da manutenção do WTCR (26.5%).