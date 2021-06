Fez-se história no DTM: ganhou um Ferrari | AutoSport

A nova era do DTM começou com uma vitória de um Ferrari, o que sucede pela primeira vez na história da competição. Vindo da sétima posição da grelha o neozelandês, Liam Lawson, que guiou um Ferrari 488 GT3 Evo 2020, realizou uma grande corrida, vencendo na frente do autor da pole, o francês Vincent Abril (Mercedes-AMG GT3 Evo) e do alemão Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Evo), que arrancou do quarto lugar. Outra boa corrida foi a realizada por Alex Albon, noutro Ferrari 488 GT3 Evo 2020, que depois de partir da 14ª posição terminou a corrida em quarto. Como é muitas vezes habitual no DTM, a corrida mudou de líder aquando das idas às boxes, e no momento em que Abril saía das boxes, Liam Lawson estava a seu lado na reta e na travagem para a primeira chicane, o piloto do Ferrari levou a melhor. A partir daí construiu uma pequena margem, face a Abril e Götz, e triunfou na primeira corrida do ano. Um Ferrari vencer em Monza é sempre interessante. Veja ou reveja a corrida.