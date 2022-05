Estreia de Sébastien Loeb no DTM esteve para acontecer em 2012 | AutoSport

O último fim de semana foi de estreias para Sébastien Loeb. Competiu pela primeira vez no DTM e no traçado do Autódromo Internacional do Algarve. No entanto, a aventura do piloto francês no competitivo campeonato alemão esteve quase para começar em 2012.

Em entrevista ao Motorsport-Total.com durante o fim de semana em Portimão, Loeb revelou que esteve muito próximo de fazer parte do pelotão do DTM quando terminou a carreira a tempo inteiro no WRC no final de 2012.

“Estive a discutir com um construtor para entrar no campeonato. Foi há quase dez anos, quando estava a terminar a minha carreira do WRC. No final decidimos fazer outra coisa”, afirmou o piloto francês, para depois acrescentar que “estive em conversações com a BMW e penso que estivemos muito perto [de chegar a acordo], mas depois decidi continuar no WRC e paramos as conversações”.

Em 2013, Loeb competiu em cinco ralis – Monte Carlo, Suécia, Argentina, Alemanha e França – para além de ter feito dupla com Álvaro Parente no FIA GT num dos McLaren MP4-12C da sua própria estrutura, a Sébastien Loeb Racing. Ainda competiu na Porsche Supercup e anunciou nesse ano que iria participar, a partir de 2014, no WTCC pela equipa de fábrica da Citroën.

Sébastien Loeb fez a sua estreia no DTM em Portimão, substituindo Nick Cassidy que teve de correr na Fórmula E no Mónaco, pela AlphaTauri AF Corse, terminando no 16º lugar na Corrida 1 e em 18º na Corrida 2.