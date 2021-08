DTM Zolder, Corrida 2: Marco Wittmann regressa às vitórias | AutoSport

Marco Wittmann ( BMW M6 GT3) regressou às vitórias no DTM depois de dois anos sem provar o champanhe do lugar mais alto do pódio.

O alemão que é bicampeão de DTM venceu a segunda corrida em Zolder aproveitando a pole conquistada esta manhã. O arranque foi renhido, com muitos despiques nas primeiras curvas mas Vincent Abril levou um toque de Philip Ellis (que foi posteriormente penalizado), que motivou meio pião e uma desistência, além da entrada do Safety Car. No recomeço Wittmann manteve a liderança apesar da pressão de Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo) e aí se manteve até ir às boxes, mantendo a liderança virtual da prova, atrás dos pilotos que ainda não tinha feito a paragem obrigatória. Auer recebeu mais tarde uma penalização de cinco segundos por uma infração no pitstop, selando Wittmann uma primeira vitória no DTM desde a primeira corrida na Brands Hatch em 2019. Esta penalização promoveu Maximilian Gotz (Mercedes-AMG GT3 Evo) para segundo com Liam Lawson (Ferrari 488 GT3 Evo 2020) a completar o pódio.

Destaque para Esteban Muth (Lamborghini Huracán GT3 Evo) que fez algumas das melhores ultrapassagens da prova.

Resultados AQUI

