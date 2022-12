DTM: Vila Real fica de fora | AutoSport

É mais uma notícia que não queríamos dar. O DTM afinal, não irá passar por Vila Real. Foi anunciado hoje oficialmente o calendário do DTM para 2023 e o traçado transmontano ficou de fora das contas para a próxima época.

É um revés grande para toda a organização do Circuito Internacional de Vila Real. Após meses de trabalho árduo na tentativa de trazer o DTM à capital transmontana, o resultado não foi o esperado. Com a dissolução da ITR, antiga proprietária do Deutsche Tourenwagen Masters, e com a entrada em cena da ADAC o que antes era um dado praticamente adquirido passou a ser uma miragem.

Puxando a fita atrás, Vila Real recebeu em julho um WTCR já em muito mau estado. A competição apresentou-se em Portugal com apenas 17 carros, e numa situação pouco estável. O calendário de 2022 teve de ser reformulado e por altura do evento transmontano, ainda não havia certezas sobre quais seriam os eventos que iriam substituir China e Macau. Os rumores referiam Marrocos e Arábia Saudita, com a última hipótese a revelar-se correta. A penúltima prova foi feita em conjunto com o WEC, no Bahrein. A juntar a isso veio o “caso Lynk & Co” em que a marca chinesa se retirou da competição. Era o canto do cisne da taça do mundo de turismos, cujo final foi anunciado em outubro que o WTCR como o conhecemos iria deixar de existir. Mas foi também em outubro que surgiu uma notícia animadora.

A organização do Circuito de Vila Real já tinha deixado no ar que pretendia dar um passo em frente e que o WTCR, como estava, não o permitia. Os rumores iam crescendo e a sigla DTM começou a ganhar força. O AutoSport confirmou na altura que havia contactos entre Vila Real e a ITR e que esses contactos estavam muito bem encaminhados. Ora desde então as conversações avançaram, foram concluídas, o acordo foi fechado e depois… a ITR foi dissolvida e a ADAC “herdou” o DTM. Com isso, tudo o que estava feito ficou em causa e infelizmente ontem chegaram ao fim as tentativas de encontrar um acordo, não sendo possível encontrar uma data que conciliasse os interesses das duas partes.

Vila Real fica agora numa situação de indefinição. Há vários cenários em cima da mesa, mas cabe agora aos responsáveis da organização encontrar a melhor solução. Não faltam interessados em Vila Real, mas esta situação ocorre quando a grande maioria dos promotores têm os calendários fechados e, por conseguinte, não é fácil encontrar soluções.

A sorte não esteve do lado de Vila Real. A competição que se tornou a bandeira da cidade, que por sua vez se tornou no melhor palco da competição, terminou de forma algo inglória, sendo que o último evento digno desse nome foi mesmo em Vila Real. Por outro lado, a aposta forte da organização na competição alemã, com quem teve um acordo fechado, acabou por não dar em nada, pois a dissolução da ITR deitou por terra o trabalho feito. Depois do desafio da Pandemia, surge outro desafio para o CIVR. Para já, 2023 continua em aberto. Fica o amargo de boca por termos estado tão perto de ver os carros do DTM a descer a reta de Mateus. Mas há também alguma esperança e o que era antes um evento desconhecido, é agora visto com muito interesse por vários campeonatos.

Calendário DTM 2023



26-28 de maio, Oschersleben

23-25 de junho, Zandvoort

7-9 de julho, Norisring

4-6 de agosto, Nurburgring

18-20 de agosto, Lausitzring

8-10 de setembro, Sachsenring

22-24 de setembro, Red Bull Ring

20-22 de outubro, Hockenheimring