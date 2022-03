DTM Trophy: Rodrigo Almeida com a BWT Mücke Motorsport | AutoSport

Rodrigo Almeida vai dar mais um passo na sua carreira e será piloto da estrutura germânica BWT Mücke Motorsport. O jovem piloto irá estar aos comandos de um Mercedes-AMG GT4 preparado pela Mücke Motorsport no DTM Trophy, prova de apoio do DTM e porta de entrada para o campeonato alemão. A equipa estabelecida em Berlim está preparada para acrescentar um novo capítulo à sua longa história no DTM, este ano participando no DTM Trophy pela primeira vez juntamente com o seu parceiro BWT.

O jovem piloto de 17 anos de idade, fez corridas no ano passado no CPV depois de ter competido nos karts até 2020. Almeida deu nas vistas no BMW M2 CS Racing Cup e agora dá um passo importante juntando-se ao DTM Trophy. Almeida começa a destacar-se e tem recebido algumas dicas de um dos grandes nomes do desporto motorizado nacional. Nada menos que Rufino Fontes, que conhece a família e que olha para este passo como alegria, não sendo um passo fácil para um jovem moçambicano.

“Estou encantado por me ter sido dada esta oportunidade de correr no DTM Trophy com a BWT Mücke Motorsport e estou muito orgulhoso por pilotar para uma equipa tão famosa e levar a bandeira moçambicana ao topo dos desportos motorizados. Aprendi muito no ano passado. A competição foi muito dura e foi uma experiência importante para mim, mas agora sinto-me pronto para enfrentar as corridas de GT. Estou muito entusiasmado com a próxima época, especialmente porque vai haver muitas pistas novas para eu enfrentar. Mal posso esperar para começar a época”!