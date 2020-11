DTM: Terceiro título para René Rast

O que René Rast precisava na decisão do DTM já não era ‘stressante’, mas o alemão fez o necessário e triunfou na última corrida da era dos Classe 1, sagrando-se campeão do DTM pela terceira vez.

em resumo, o campeão continua a ser o campeão: René Rast selou o seu terceiro título de pilotos no DTM. Nos últimos quatro anos: três títulos, um vice-campeonato e 24 vitórias em corridas. Notável, mas também um espelho da drecrescente falta de competitividade da competição. Aos 24 anos, René Rast, torna-se no mais bem sucedido piloto da Audi na história do DTM. O suíço Nico Müller é vice-campeão do DTM e Timo Glock o melhor piloto BMW esta época.

Na última corrida da temporada do DTM, em Hockenheim, o piloto alemão da Audi obteve uma vitória ‘esmagadora’ e é novamente o campeão do DTM. Com três títulos apenas na sua quarta temporada do DTM, Rast empata a esse nível com Klaus Ludwig na lista dos Campeões de todos os tempos do DTM. Apenas Bernd Schneider tem mais títulos, cinco. O seu principal rival, Nico Müller (Audi), que ainda trazia ténues esperanças no título após a sua vitória no sábado, teve de se contentar com o segundo lugar na corrida. O companheiro de equipa de Rast, Jamie Green, teve também uma forte prestação em Hockenheim no domingo e completou o pódio. Seguiram-se Mike Rockenfeller, Robin Frijns, que terminou em terceiro no campeonato. Todos os seis pilotos da Audi ‘bloquearam’ os primeiros lugares, o que diz bem da ‘ausência’ da BMW. Classificado em sétimo, o sul-africano Jonathan Aberdein foi o melhor colocado da BMW. A Audi já tinha conquistado o título de construtores, tal como a Audi Sport Team Abt Sportsline já tinha garantido o título das equipas.

No sábado, Nico Müller venceu e adiou a decisão de título para domingo. Foi um duelo duro entre René Rast e Nico Müller, mas Müller saiu por cima reduzindo a diferença na classificação dos pilotos para 13 pontos. Para a decisão de domingo, Rast liderava com 325 pontos e Müller tinha 312. Não chegou por Rast arassou no domingo.

Classificação Final

1 René Rast Audi 353 Pontos

2 Nico Müller Audi 330 pts

3 Robin Frijns Audi 279 pts

4 Mike Rockenfeller Audi 139 pts

5 Timo Glock BMW 120 pts

6 Sheldon van der Linde BMW 108 pts

7 Loïc Duval Audi 108 pts

8 Jamie Green Audi 98 pts

9 Marco Wittmann BMW 95 pts

10 Ferdinand Habsburg Audi 68 pts