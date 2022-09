DTM, Spa-Francorchamps: ‘Rookie’ Dennis Olsen garante a primeira vitória | AutoSport

Vitória de fio a pavio de Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance) na primeira corrida do fim de semana do DTM em Spa-Francorchamps. A primeira vitória de Olsen na sua ainda curta carreira no campeonato alemão, que já durante a manhã tinha garantido a melhor posição na grelha de partida com o tempo de 2:30.488s. Após os segundos lugares em Norisring e Nürburgring, aconteceu a tão esperada vitória em corrida.

Em segundo e terceiro lugares respetivamente, o actual campeão do DTM Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Evo /AMG Team WINWARD Racing) e o companheiro de equipa de Olsen, Thomas Preining, juntaram-se a ao noruêgues no pódio.

Götz arrancou do quarto lugar na grelha e conseguiu recuperar dois lugares durante os 50 minutos da corrida, assegurando o primeiro lugar no pódio da época. O austríaco Thomas Preining tinha boas hipóteses de vitória após um bom resultado de qualificação no segundo lugar, mas caiu temporariamente para o nono lugar após contacto e um pião na volta inaugural, indo ainda a tempo de reclamar o terceiro lugar.

Classificado em 12º lugar, o líder do campeonato Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) não somou pontos, mas permanece no topo da classificação de pilotos com 110 pontos. O seu adversário direto no campeonato, Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) arrancou do 20º lugar, recuperou doze posições e acabou por terminar no oitavo posto, tendo somado quatro pontos. Agora com 93 pontos caiu para terceiro na classificação geral. Na batalha pelo título, o tricampeão René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT), subiu para segundo posto após o seu quarto lugar na corrida de hoje.

A segunda corrida do DTM em Spa-Francorchamps começa no domingo às 12h30.