DTM: Sebastien Loeb vai estrear-se em Portimão | AutoSport

Sebastien Loeb é o homem dos sete ofícios e que nunca diz não a um bom desafio. O mítico campeão de ralis vai experimentar as sensações do DTM nas duas primeiras corridas do ano.

Nas duas primeiras corridas, o francês substitui o neozelandês Nick Cassidy que não participa em todas as corridas da temporada de DTM de 2022 (Cassidy é também piloto na Fórmula E e no WEC). Loeb vai correr com o Ferrari 488 com as cores da AlphaTauri e o seu companheiro de equipa, Felipe Fraga, vai correr com o Ferrari Red Bull durante toda a temporada. Como piloto de substituição, Sébastien Loeb poderá marcar pontos, de acordo com o regulamento.

Gerhard Berger: “Ter o piloto de ralis mais bem sucedido de todos os tempos connosco na abertura da nossa temporada em Portimão é um verdadeiro ponto alto que os fãs podem esperar ansiosamente. Os feitos da sua carreira falam por si, mas no entanto, enfrentará uma competição dura, contra pilotos muito fortes. Ao substituir Nick Cassidy, ele lutará por pontos com a Ferrari AlphaTauri, por isso estou certo de que um campeão da sua estatura estará altamente motivado”.

O francês de 48 anos de idade tem nove títulos do campeonato mundial e 80 vitórias em ralis, mas também está bastante familiarizado com as corridas em circuito. Por exemplo, participou nas 24 Horas de Le Mans em 2006 (2º lugar) ou no Campeonato Mundial de Carros de Turismo em 2014 e 2015 (3º na classificação final em ambos os anos). Em 2022, Loeb também já teve sucesso: venceu a segunda e sétima etapa do Rally Dakar e terminou em segundo lugar na classificação geral. Apenas uma semana mais tarde, ganhou o Rally de Monte Carlo pela oitava vez. Em Fevereiro, obteve a quarta vitória na sua carreira no Race of Champions, realizada pela primeira vez no Mar Báltico congelado na Suécia, à frente do tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel. Loeb vai voltar aos comandos de um GT3 algo que já fez no passado quando teve como colega de equipa Álvaro Parente no FIA GT Series (2013). Como tal, não será uma experiência completamente diferente.

“Ao longo da minha carreira, sempre gostei de mudar de disciplinas. O DTM é um campeonato famoso e como surgiu a oportunidade de competir lá, aproveitei-a, claro. É um desafio excitante porque o estilo de condução é completamente diferente” disse Loeb. “Agora, está na hora de trabalhar. Vou enfrentar especialistas e a minha última corrida de GT3 já foi há muito tempo. O meu objetivo será encontrar o meu ritmo tão bem quanto possível e tentarei usar a minha experiência para dar à equipa um bom feedback sobre a afinação do carro. Sei que vai ser difícil, mas os carros são realmente divertidos de conduzir. Carros muito rápidos e agradáveis. Portanto, estou ansioso por isso”.

O objetivo da equipa já foi claramente afirmado: defender o título das equipas com o brasileiro Felipe Fraga, o neozelandês Nick Cassidy e inicialmente também o francês Sébastien Loeb e também apontar para o título de campeão do DTM.