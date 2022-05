DTM: Sébastien Loeb concluiu estreia dentro do top 20 | AutoSport

Ainda antes de saírem para a pista pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, o campeão em título do DTM, Maximilian Götz deixou um conselho ao piloto de rali mais bem sucedido do mundo e um dos mais versáteis do desportos motorizado que fez a sua estreia no campeonato alemão no fim de semana passado ao volante do Ferrari da Red Bull AlphaTauri AF Corse: “Simplesmente, fica dentro da pista”.

Não sabemos se foi por causa das palavras de Götz, mas Loeb terminou as duas corridas do DTM em Portimão, pista onde nunca tinha pilotado, sobrevivendo ao “caos” que são as partidas deste campeonato e a discussão acesa por todas as posições da classificação.

Loeb esteve longe dos lugares cimeiros, ao contrário do que aconteceu nos ralis e mesmo no WTCC, mas terminou ambas as corridas dentro do top 20, com um 16º lugar alcançado na corrida 1 e o 18º na corrida 2.

Na antevisão da ronda inaugural do DTM, Loeb dizia que “o fim de semana vai ser duro, porque vou correr contra especialistas nesta categoria e apesar de ter testado em Spa e Hockenheim no início deste ano, não tenho ilusões, será difícil”. E foi, sem dúvida. As diferenças foram mínimas durante as qualificações e todos os pormenores contaram, mas mesmo tendo muito menos experiência do que vários dos seus adversários, Loeb conseguiu subir várias posições desde a posição que arrancou em ambas as corridas. Largou sempre de posições fora dos 20 primeiros e manteve-se dentro de pista, terminando as duas corridas.

Loeb regressa a Portugal para o Rali de Portugal, prova a contar para o WRC, e se Götz pudesse participar, poderia pedir conselhos ao piloto francês.