DTM, René Rast: “Robert Kubica terá de trabalhar muito”

Robert Kubica está programado para se estrear no DTM com o BMW M4 da equipa ART. Kubica já esteve presente no teste de rookies em Jerez, em dezembro do ano passado.

René Rast, bi-campeão do DTM com a Audi, diz que Kubica terá de trabalhar muito para estar apto para o novo desafio.

“Certamente não será fácil. O carro do DTM é algo especial. Especialmente quando tens de perceber como os pneus funcionam durante a corrida. Em termos de um volta de qualificação, ele é muito bom. Mas, a questão é, durante uma corrida. Acho que ele pode ser capaz de andar na frente. Na Fórmula 1, ele não tinha um bom carro na Williams, mas sempre conseguiu dar a volta.”