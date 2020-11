DTM: René Rast quer igualar Bernd Schneider

René Rast sagrou-se tricampeão do DTM mas não quer ficar por aí. O piloto alemão quer aumentar o número de troféus apesar de agora ter um novo desafio pela frente, a Fórmula E.

Rast admitiu que gostaria de continuar no DTM, mas que tal depende dos calendários da Fórmula E e da competição alemã:

“Ficaria feliz se pudesse continuar no DTM. Agora temos que esperar para ver como pode ser um programa duplo com Fórmula E e DTM, quantas sobreposições haverá ”, disse Rast.

“Mas eu adoraria continuar. DTM sempre foi minha casa. Se conseguisse conquistar mais dois títulos, estaria no mesmo nível do Bernd Schneider. Mas, essa não é a única razão pela qual eu gostaria de continuar. É porque o DTM está no meu coração. ”

“Eu acho o DTM Electric muito interessante, também todo o conceito em torno do DTM: DTM, DTM Trophy, DTM Electric, DTM Esports e DTM Classic”, disse Rast.

“É um conceito muito bem pensado que agora oferece aos fabricantes e equipas uma certa segurança de planeamento e, com o DTM Electric, também uma perspetiva futura. Os carros são realmente potentes – 1.200 cv!

“ Acho que o futuro é definitivamente elétrico. A tecnologia continuará a desenvolver-se, os carros serão mais leves. Estamos a avançar com os tempos e estamos ansiosos por isso. ”