DTM: René Rast mais rápido na qualificação, mas é Nick Cassidy que arranca da pole | AutoSport

René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT) foi o piloto mais rápido na sessão de qualificação 1 da ronda do DTM em Red Bull Ring, mas como tem de cumprir uma penalização de três lugares na grelha de partida, referente a um toque na ronda anterior, será Nick Cassidy (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) a arrancar da pole position para a corrida 1. Rast estabeleceu o tempo por volta mais rápido com o crono 1:27.698s, batendo Cassidy por 0.102s, que depois de ter vencido pela primeira vez no DTM em Spa-Francorchamps, na ronda anterior, conquista a primeira pole position na competição alemã.

Ao lado de Cassidy estará Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg), seguindo-se Ricardo Feller (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline) e só depois o homem mais rápido da sessão de qualificação, René Rast. Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) fechou o top 5.

A primeira corrida do fim de semana do DTM no Red Bull Ring está agendada para as 12h30.