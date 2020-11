DTM: René Rast campeão na despedida dos carros da Classe 1

René Rast conquistou mais um título no DTM. O piloto do Audi RS5 DTM venceu a última corrida do ano e conquistou o seu terceiro título na categoria. Na corrida, e no campeonato, Nico Muller ficou na segunda posição. Rast fica assim na história da categoria como o último campeão dos carros da classe 1, que serão substituídos em 2021 por carros baseados em GT3.

Na última corrida do ano, Rast saiu da pole position. Com o rival Muller a sair da quarta posição, o alemão não teria descanso na luta pelo título. Logo no arranque, Mike Rockenfeller (Audi RS5 DTM) passou logo para a frente.

Quando o DRS e o push-to-pass foram permitidos, Rast conseguiu passar para a liderança, estabelecendo uma vantagem, embora curta, sobre Rockenfeller, Muller, Green, Aberdein e Frinjs.

As mudanças de pneus começaram no final da 12ª volta, com Lucas Auer a ser o primeiro piloto a dirigir-se para a paragem obrigatória, com Müller a receber a chamada para as boxes logo a seguir, enquanto Rast continuava em pista.

Rast foi o último dos líderes a entrar, no final da volta 17. Quando Rast deixava as boxes, Müller passou para a liderança. No entanto, os pneus mais frescos de Rast fizeram a diferença, conseguindo ultrapassar Muller na volta 20.

Rast estendeu gradualmente a sua vantagem sobre Müller, terminando a mais de dez segundos do suíço. No lugar mais baixo do pódio ficou Jamie Green.