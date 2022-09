DTM, Red Bull Ring: Thomas Preining com vitória ‘caseira’ | AutoSport

Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R/Team Bernhard) recuperou desde o sétimo lugar da grelha de partida para vencer a segunda corrida da ronda no Red Bull Ring do DTM.

O austríaco terminou com 4.6 segundos de vantagem sobre Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team HRT). Foi a segunda vitória da temporada de Preining, depois de ter vencido em Norisring. Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Evo/ MG Team GruppeM Racing) foi o terceiro classificado.

Após um arranque de corrida difícil, o piloto austríaco começou a recuperar posições, deixando para trás Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Evo /AMG Team WINWARD Racing) e Philipp Eng (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport). Preining passou a ser o terceiro classificado quando outros pilotos começaram a efetuar as suas paragens obrigatórias.

Ultrapassou ainda Nick Cassidy (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse), segundo classificado e pouco depois, ascendeu à liderança por troca com o polesitter Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Evo/ MG Team GruppeM Racing). Conseguiu manter a liderança apesar de ter parado mais tarde e montado pneus de chuva.

Stolz terminou no segundo lugar, sendo um dos primeiros pilotos a parar nas boxes e a subir de fora dos dez primeiros da grelha de partida. Já Engel, que aproveitou a última oportunidade disponível para mudar também de pneus de chuva para slicks, fez uma ótima segunda metade da corrida, ultrapassando René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT), Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance) e Philipp Eng.

Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) viu a sua liderança do campeonato encurtar, depois de voltar a não somar qualquer ponto nesta corrida.