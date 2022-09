DTM, Red Bull Ring: Nick Cassidy de fio a pavio | AutoSport

Nick Cassidy (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) conquistou a sua segunda vitória no DTM depois de vencer a primeira de duas corridas no Red Bull Ring. O piloto do Ferrari arrancou da pole position apesar de ter sido apenas o segundo mais rápido na qualificação da manhã, beneficiando de uma penalização a René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT), e manteve a liderança do pelotão durante toda a corrida.

O neozelandês terminou com 2.573s de vantagem sobre René Rast, que na fase inicial da corrida conseguiu recuperar do quarto lugar até à vice-liderança. Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) foi o terceiro classificado na corrida 1, tendo também recuperado algumas posições na volta de abertura depois de arrancar do sexto posto da grelha de partida.

Cassidy ganhou algum terreno de distância para os seus perseguidores ainda nas primeiras voltas, enquanto Bortolotti pressionou Rast toda a primeira metade da corrida, mas a distância entre os dois aumentou quando o piloto do Lamborghini Huracan GT3 Evo sofreu uma paragem lenta na box.

Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) foi o quarto classificado à frente de Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline).

Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD) e Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R/Team Bernhard) viram a bandeira de xadrez nos quarto e quinto lugares respetivamente, mas foram ambos penalizados em dez segundos e baixaram na classificação, no nono e décimo postos. Auer recebeu a sua penalização por excesso de velocidade no pitlane, enquanto Preining foi punido por um toque com Müller.

O líder do campeonato Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) terminou fora dos lugares pontuáveis, no décimo primeiro posto.