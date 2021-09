DTM, Red Bull Ring: Liam Lawson conquistou pole position e vitória | AutoSport

Liam Lawson (Ferrari 488 GT3 Evo) venceu a sua segunda corrida no DTM, a primeira da ronda austríaca da série. Lawson já tinha marcado ritmo na qualificação, ao conquistar a pole position com o crono de 1:27.851s. O alemão Maximilian Götz da Mercedes foi o segundo a atravessar a linha de meta, à frente do piloto suíço Philip Ellis (Mercedes AMG GT3 Evo).

Na partida, sob um sol brilhante, não houve incidentes entre pilotos e mesmo na traiçoeira primeira curva tudo correu bem. Lawson fez um bom arranque a partir da pole position e tinha já uma vantagem de um segundo na volta inicial, com Maximilian Götz e Arjun Maini atrás do neozelandês. Volta após volta, o jovem estendeu a sua vantagem, até que na oitava volta, Lawson parou para montar pneus novos no Ferrari.

O segundo classificado do DTM, Nico Müller (Audi R8 LMS) continuou sem parar para troca de pneus durante muito tempo, tal como o belga Esteban Muth (Lamborghini Huracan GT3 Evo).

Houve ação com duras, mas justas batalhas, pelas posições no meio do pelotão. Alex Albon (Ferrari 488 GT3 Evo) e Arjun Maini, em particular, encenaram um grande duelo pelo oitavo lugar. Após 28 voltas, Muth ainda na liderança, parou para a mudança de pneus e Müller também o fez duas voltas mais tarde, mas o Audi foi empurrado para dentro da box para desistir. Na frente, a pista estava finalmente livre para Lawson poder conquistar a vitória.

Ellis ainda teve de defender, com sucesso, o terceiro posto dos ataques de Albon, que terminou fora do pódio. O líder do campeonato, Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS), ficou em quinto lugar.

Kelvin van der Linden conseguiu defender a sua liderança no campeonato com 139 pontos, enquanto Götz tem agora 116. Lawson voltou a subir para o terceiro lugar da classificação com 108 pontos. O vencedor da corrida de Nürburgring, Alex Albon (94), é quinto na classificação, seguido de Ellis (87).