DTM, Red Bull Ring: Duas vezes Liam Lawson | AutoSport

É o primeiro piloto a ganhar ambas as corridas num fim de semana de corrida no “novo” DTM de 2021. Liam Lawson, aos 19 anos, venceu a corrida de domingo no Red Bull Ring, na Áustria, na sequência da vitória alcançada no sábado. Com o Ferrari 488 GT3 Evo da equipa Red Bull AF Corse, conseguiu manter o bicampeão Marco Wittmann (BMW M6 GT3) à distância, num furioso duelo. Uma pequena margem de 0,215 segundos separou Lawson e Wittmann na passagem pela linha de meta. No terceiro lugar ficou Maximilian Götz (Mercedes AMG GT3 Evo).

Na qualificação, Marco Wittmann tinha conquistado a sua segunda pole position do ano. Liam Lawson sairia do segundo posto da grelha, tendo sido mais rápido que Sheldon van der Linde (BMW M6 GT3).

Marco Wittmann saiu melhor da largada e passou a liderar o pelotão, mas Liam Lawson seguiu-o de perto. Já na segunda volta, Sheldon van der Linde abrandou subitamente com um furo no pneu traseiro esquerdo. Um pouco mais tarde, Alex Albon sofreu um destino semelhante com um furo no Ferrari 488 GT3 Evo da AlphaTauri.

Após a quinta volta, quase metade dos 20 pilotos pararam e por alguns momentos, as batalhas nas mudanças mais rápidas de pneus dominaram a competição. A maioria dos outros pilotos entrou nas boxes uma volta mais tarde.

Nico Müller (Audi R8 LMS) voltou a fazer a sua paragem mais tarde e passou pela liderança. Atrás dele, Lawson e Wittmann em plena luta pelo segundo posto na altura, mas que significava a liderança na prática. Lawson acabou por levar a melhor e conquistar a sua terceira vitória da época.

Lawson tem agora 135 pontos e subiu para o segundo lugar da classificação do campeonato. A margem do ainda líder, Kelvin van der Linde (147), que terminou em sexto lugar, foi reduzida para apenas doze pontos. Em terceiro lugar no campeonato está Maximilian Götz (131).

Com o início da segunda metade da temporada no Red Bull Ring, a batalha pelo campeonato intensificou-se. Já dentro de quinze dias, o DTM regressa à ação em Assen, na Holanda, na “Catedral da Velocidade”.