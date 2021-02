DTM: Red Bull regressa com a AF Corse

A Red Bull regressará ao DTM nesta temporada, em parceria com a AF Corse. Liam Lawson, Alexander Albon e Nick Cassidy correrão nos Ferrari 488 GT3 Evo 2020 da equipa italiana.

Após duas temporadas afastada do DTM, a Red Bull regressa em 2021, apoiando dois Ferrari 488 GT3 Evo 2020 preparados pela estrutura italiana já com uma vasta experiência com este tipo de carros, com sucesso em diversas categorias.

O mais recente envolvimento da Red Bull no DTM foi com o bicampeão Mattias Ekström durante os seus últimos anos na categoria. Agora Liam Lawson irá fazer uma temporada completa, enquanto Alexander Albon e Nick Cassidy irão partilhar um carro com as cores da AlphaTauri.